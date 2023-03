Revilla considera “una auténtica catástrofe” que Aspla se marchara de Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que “puede haber riesgo” de que Aspla abandone sus instalaciones en la comunidad autónoma si la huelga continúa “indefinidamente”, lo que “sería una auténtica catástrofe para Cantabria y para Torrelavega”.

El comité de Aspla plantea nuevas movilizaciones y pide al Gobierno que "tome cartas en el asunto"

No obstante, ha reiterado que se trata de una empresa privada y que las negociaciones no son competencia del Gobierno, que no puede actuar más allá de manifestar su “deseo y llamamiento” a que las partes lleguen a un acuerdo, como viene haciendo “reiteradamente”.

Además, el Ejecutivo ha puesto a disposición el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) --donde Dirección y comité han celebrado ya 11 reuniones para negociar-- y está “en contacto” con ambas partes a través de la consejera de Empleo, Eugenia Gómez de Diego.

“Como presidente del Gobierno lo único que puedo hacer es un llamamiento a que lleguen a un acuerdo”, ha respondido Revilla a preguntas de la prensa por la huelga de Aspla, que hoy cumple 48 días.

“Hay que llegar a un acuerdo porque, si esto continúa indefinidamente, claro que puede haber riesgo de que una de las mayores empresas de Cantabria, como tiene instalaciones en otros sitios, se pueda marchar de aquí, lo que seria una autentica catástrofe para Cantabria y para Torrelavega”, ha incidido en declaraciones a los medios tras el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) en Puertochico.