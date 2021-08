Un total de 11 trabajos de diez países competirán en el Festival de Cine de Piélagos

Un total de once trabajos procedentes de diez países competirán en el XI Festival de cine de Piélagos (FICPI) por el Premio Dunas de Liencres al mejor cortometraje internacional, que tras el parón del año pasado por la pandemia se celebrará del 27 de septiembre al 2 de octubre.

En concreto, proceden de Suecia, México, Bélgica, Portugal, Chile, Austria, Brasil, Dinamarca, Chipre y USA, ha informado la organización. En la nueva edición del FICPI se han seleccionado un total de 38 cortometrajes para las cinco categorías de la Sección Oficial: Nacional, Cantabria, LGTBI y 'Ahora cuentan ellas', además de la Internacional. Los galardones de cada una de ellas se entregarán el sábado, 2 de octubre, durante la Gala de clausura del certamen, en el Teatro Vimenor de Vioño.

Los once cortometrajes seleccionados dentro de la categoría internacional son trabajos de ficción, de un máximo 25 minutos, de producción no española y con fecha posterior al 1 de enero de 2019.

Es el caso de 'Alive' de Jimmy Olson (Suecia), que versa sobre una joven llamada Victoria en silla de ruedas; o 'Amanda', el trabajo de Lilian Villaseñor (México), que cuenta la historia de Amanda y Manuel, dos amigos que van a la misma escuela.

Desde Bélica llega al FICPI 'Bluestar' de François Vacarisas, un cortometraje de misterio, protagonizado por Tom, un joven de 15 años, mientras que la portuguesa Cátia Biscaia recrea en 'Chama-se Carla' la vida de Carla, embarazada de 8 meses y que pasa sus días en la puerta de la cárcel, después de que su novio fuera arrestado por tráfico de drogas.

'En el cielo me dejas caer' de Sebastián S. Claro (Chile) es otro de los trabajos seleccionados en la categoría internacional. Trata de Anna, que es convencida por su hermano Alex para dejar las cenizas de su madre en la playa Las Docas, lugar donde vive su padre Abel.

Nicolas Neuhold es el autor de 'Faleminderit' (Austria). Su trabajo traslada al espectador al año 1921, en el que el cartógrafo luxemburgués Charles Schaeffer es enviado a Albania como parte de una comisión fronteriza para recopilar información sobre la topografía y la gente de la región.

También competirá por el Dunas de Liencres 'Imersão' de Rodrigo Amboni y Mercedes Rodriguez (Brasil). Las imágenes de una película de super 8 mm le devuelven a Francisco algunos recuerdos olvidados de la infancia.

De Portugal también procede 'La tierra del Passado' de Rui Falcão, una historia que tiene lugar en el extremo este del país vecino, donde hay un idioma que encarna su pasado.

Mads Kouda es otro de los directores que competirán por el galardón con 'Mellem Sten og et Hardt Sted' (Dinamarca), un trabajo que cuenta cómo la relación de toda una vida de una mujer con su hija discapacitada cambia para siempre cuando recibe una carta no deseada.

'Teslimat' de Dogus Özokutan (Chipre) es el penúltimo de los cortometrajes seleccionados en la categoría internacional de la Sección Oficial del FICPI. Yusuf acepta el encargo de llevar refugiados con su camión frigorífico creyendo que es la única forma de conseguir dinero para salvar la vida de su hija.

Finalmente, 'The woman under the tree' de Karishma Kohli (USA) cuenta al espectador la historia de una mujer indigente en South Beach llamada Lucía, que pasa gran parte de su tiempo sentada bajo un árbol, viendo cómo transcurre la vida de una familia en un hogar al otro lado de la calle.