Podemos acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de iniciar “una campaña” anti-ocupación porque “no tiene política de vivienda adecuada”

El coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha cargado hoy contra el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de poner en marcha una ley anti-ocupación.

“Esta semana hemos visto como PP y PSOE competían por ver quién sacaba la ley anti-ocupación más dura y la mandaban al Gobierno de España para modificar leyes estatales en vez de ocuparse de defender los derechos humanos en Castilla-La Mancha, los derechos de la mayoría de aquí”, ha dicho.

García Gascón ha recordado que “se viene un invierno duro en el que es probable que los desahucios vuelvan a aumentar mucho en los próximos meses” para criticar la postura del Ejecutivo regional.

“En lugar de defender a las familias y su derecho constitucional a las viviendas y hacer efectiva la competencia exclusiva que tiene la Junta de Castilla-La Mancha en materia de vivienda, Emiliano García-Page, junto con el Partido Popular, incluso Ciudadanos, se han dedicado a defender los intereses de los bancos, de los fondos buitre, de las empresas aseguradoras y las de seguridad”.

Sostiene que se está poniendo en marcha “toda una campaña de ataque a las ocupaciones, muchas de ellas de familias que no tienen a dónde ir por culpa de que no hay una política de vivienda adecuada en Castilla-La Mancha”.

“Una bomba de humo” para desviar la atención de la pandemia

Podemos Castilla-La Mancha vincula esta posición de ambos partidos “con una campaña de los bancos para vender sus viviendas a los fondos buitre y una manera de desviar el foco del coronavirus, de la crisis que estamos viviendo o de la vuelta al cole. Es una bomba de humo”.

Para García Gascón, “es indignante que Page ejecute intereses de los bancos y que esté recorriendo los platós de televisión más reaccionarios, como 13Tv para intoxicar a la opinión pública y que esté disputando el discurso a la derecha”.

Podemos se ha alineado con la posición del sindicato CCOO y de su secretario general en Castilla-La Mancha que ayer dijo la ocupación "no es lo más importante" a abordar, pues hay otras materias en las que hay que legislar con "más celeridad", respecto a los textos normativos que han presentado ambos partidos para abordar este problema, según recoge Europa Press. O que antes de expulsar a los ocupas hay que elaborar otra norma para "dar vivienda a quien no la tiene" y diferenciar al "ocupa mafioso" y al "ocupa que no tiene techo donde vivir".

“No es una prioridad”, dice Podemos que recuerda que “el año pasado hubo el doble de desahucios que ocupaciones” y ya mostrado su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuando dice que “estas leyes anti ocupación pueden blanquear los desahucios en Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el PSOE de Castilla-La Mancha está demostrando que es el mismo de Felipe González, que defiende los intereses del IBEX, que apoya golpes de Estado en América Latina y que quiere un gobierno entre el PP y el PSOE, en vez de un gobierno de coalición progresista”.

García Gascón apunta que “en los próximos meses se va a juzgar si durante esta crisis va a prevalecer el derecho de todos y de todas a la vivienda o los intereses de los bancos y de los fondos buitre, expulsando a la gente de las promociones inmobiliarias de la zona de La Sagra y del Corredor del Henares, sobre todo”

Ha recordado como en la pasada legislatura el acuerdo PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha permitió “arrebatar” el gobierno al PP dirigido entonces por Dolores de Cospedal “con una línea muy clara de defensa del derecho a la vivienda en la crisis anterior”.

Abunda en que “gracias a eso” se puso en marcha la nueva Ley regional de Vivienda. “Ahora con la mayoría absoluta del PSOE y sin Podemos en las instituciones, la ley está en un cajón” y que, en el marco de una nueva crisis, “no solo no hace política de derecho a la vivienda, sino que defiende a los bancos”.

Mociones en los ayuntamientos con presencia de Unidas Podemos

El líder de Podemos Castilla-La Mancha ha anunciado que la formación presentará mociones en aquellos ayuntamientos en los que cuentan con presencia institucional “exigiendo a la Junta de Castilla-La Mancha que ponga en marcha esa Ley de Vivienda y una Agencia regional de la Vivienda”.

El objetivo es impulsar la vivienda pública como alternativa a los desahucios, según ha anunciado durante una comparecencia hoy a las puertas de la sede de la Presidencia regional, en el Palacio de Fuensalida.

También se planteará la necesidad de un “compromiso” de los ayuntamientos con la política local de vivienda. “Nadie entendería que el PSOE no votase a favor de estas mociones”.

Precisamente, Izquierda Unida se mostraba hoy también muy crítica con la iniciativa del Gobierno regional y pedía a Emiliano García-Page "la misma urgencia para desahuciar los pisos ocupados por la prostitución" que para la ley anti-ocupación y aseguraba que "sacar a los puteros de los pisos no es tan mediático como sacar a familias de pisos vacíos de los bancos".