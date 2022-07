Denuncian que el nuevo pliego para el Viña Rock sólo contempla 100.000 euros para el ayuntamiento de Villarrobledo al año

En 2022 toca renovar el contrato que permite la celebración del festival Viña Rock en la localidad de Villarrobledo. El pliego para el concurso se aprobará la próxima semana en Junta de Gobierno Local, pero hasta ahora los distintos grupos municipales en el Consistorio albaceteño sólo han tenido acceso al documento de forma física. “Nos convocaron en comisión extraordinaria de Cultura y quieren aprobar el pliego sin contar con nadie, para 15 años”, explica Mario de la Ossa, concejal de Se Puede Villarrobledo. Entre lo que se plantea en dicho documento es un contrato para 15 años con un canon para el Ayuntamiento de apenas 100.000 euros.

“Lo han aprobado por comisión informativa, pero no han dicho a nadie que están con el asunto”, acusa el concejal al equipo de Gobierno, quien matiza que aún se puede cambiar hasta que se apruebe en la Junta de Gobierno local. De la Ossa señala que la “principal irregularidad” que han detectado en el documento es que no se han pedido las cuentas de explotación del festival y que, por tanto, no se explica el canon anual de 100.000 euros. El canon es la suerte de “alquiler” que paga la empresa ganadora del concurso por la gestión del festival al Ayuntamiento.

“No sabemos de dónde se ha sacado esa cifra, porque no han pedido el balance de ganancias y pérdidas a quien lo ha llevado”, en referencia a la empresa valenciana Reacción Rock, hasta ahora adjudicataria de la licitación. De la Ossa recuerda que hace ya 12 años el canon establecido fue de 1 euro por entrada, lo que suponía 70.000 euros. “No quieren pedir la cuenta de balances a la empresa y no sabemos en base a qué criterio se están tomando estas decisiones. Nuestra sensación es que quieren que se lo lleve esta empresa y lo ajustan para ellos. Y deja en clara desventaja competitiva al resto”, afirma.

También acusan al Ayuntamiento de no tener en cuenta las sugerencias que el grupo municipal ha hecho, como por ejemplo la instalación de un 'punto arco-iris' contra la LGTBIfobia o la instalación de más baños. Tampoco en cuanto a que haya más grupos de mujeres tocando. “Nos han dicho que no se pueden poner más grupos de mujeres porque no hay tantos en España”, afirma de la Ossa.

Finalmente, alegan también que no se ha expuesto claramente que los derechos de explotación de la marca, como por ejemplo el 'merchandising' es del Ayuntamiento de Villarrobledo, pero sí que la empresa está en la obligación de ofrecer 500 entradas 'VIP' al Consistorio. “Cualquier acuerdo que establezcamos en este pliego carece de toda fundamentación en tanto que no tenemos cuentas, balances o informes que nos den datos sobre los márgenes de coste/beneficio de los últimos años. La empresa los tiene, pero el Ayuntamiento ha fallado en su obligación de exigirlos para obrar teniendo toda la información pertinente”, resume De la Ossa.