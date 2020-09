Huelga de ambulancias en plena pandemia en Castilla-La Mancha que no secunda UGT y en la que los convocantes rechazan los servicios mínimos

En Castilla-La Mancha se ha convocado una huelga de ambulancias entre el 7 y el 11 de septiembre, en jornada completa, a la que están llamados todos los trabajadores, en cualquiera de sus centros y dependencias, de la UTE Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y Digamar Servicios, S.L.

Estas empresas se ocupan del servicio de ambulancias en la región, que está externalizado, y la Consejería de Sanidad ha establecido ya los servicios mínimos de urgencia y emergencia, al 100% de os que sean necesarios para el correcto funcionamiento, incluyendo las altas de los servicios de urgencias hospitalarias; en el transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas, al 100% de los servicios de un día laborable; en el transporte programado de hemodiálisis, al 100% de los servicios de un día laborable y en el transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su estado de salud.

Los paros están convocados por los sindicatos USO y CCOO y los comités de empresa de las empresas adjudicatarias del Transporte Sanitario en las provincias de Cuenca y Ciudad Real porque, aseguran, “hasta la fecha las empresas no han sido capaces de cumplir en materia salarial, adeudando ya a cada trabajador/a de las plantillas de las cinco provincias más de 1.500 euros de media”.

Los convocantes rechazan los servicios mínimos porque en su opinión “prácticamente cercenan el derecho de huelga de las plantillas” además de “prescindir por completo del equilibrio que debería existir entre el derecho de la ciudadanía a un servicio esencial con el derecho constitucional de la huelga de los trabajadores”. Su intención es impugnar la decisión de Sanidad.

Además de los paros laborales de 24 horas de lunes a viernes, el miércoles día 9 de septiembre se han convocado concentraciones en todos los hospitales provinciales de referencia, desde las 11.00 a las 12.00 horas; y el viernes día 11, otra concentración regional ante la sede del SESCAM en Toledo, desde las 11.00 hasta las 12.30 horas para instar a la Administración a cumplir sus compromisos en la solución del conflicto.

UGT no secunda la huelga y pide a los convocantes “recapacitar”

La convocatoria de huelga no es unánime. El sindicato UGT no secunda la huelga en el transporte sanitario. “No tiene sentido convocar una huelga para acortar los trámites judiciales ya que no existe esa posibilidad, las denuncias están presentadas y dudamos mucho que a través de una huelga se consiga que la empresa abone los atrasos desde el 1 de enero”, sostiene el sindicato.

En opinión de UGT, la única vía es la judicial y recuerdan que “fuimos los primeros en presentar las denuncias correspondientes”.

El sindicato aprovecha para recordar que ha conseguido una sentencia de carácter colectivo que obliga al pago de las cantidades adeudadas, “lo que sí supone un avance real que será efectiva en el momento en el que sea firme, sentencia que no ha conseguido ninguna otra

organización sindical”.

Añade el sindicato que “las empresas son conscientes de que tienen la obligación de pagar y simplemente están alargando todo lo posible los plazos, pero es inevitable que antes o después se produzca el pago de los atrasos y se comience a abonar el convenio colectivo”.

UGT pide “ recapacitar” en cuanto a la convocatoria de huelga en estos momentos de crisis sanitaria y “seguir peleando de forma conjunta en la vía judicial, ya que solo UGT ha interpuesto denuncias colectivas hasta la fecha”.

Sobre las reclamaciones de cantidad que se han presentado desde UGT, exigiendo el pago desde el 1 de enero, ya se están celebrando las conciliaciones correspondientes y en todas, las empresas, no ofrecen ningún tipo de acuerdo, por lo que tendrá que continuar el procedimiento judicial.

En su opinión, la situación de los profesionales del transporte sanitario es “insostenible” y a pesar del reconocimiento social y ciudadano, lamentan que las empresas no estén dispuestas a alcanzar ningún tipo de acuerdo para el pago de los atrasos ni para comenzar a abonar las cantidades establecidas en el convenio, tal y como han dejado claro en los actos de conciliación.

También recuerda que sigue pendiente la rescisión del contrato con una de las adjudicatarias, SSG, pendiente de un informe del Consejo Consultivo. Otra de las razones por las que la huelga, insiste el sindicato, “no tiene ningún sentido”.