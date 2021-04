Leer 20 libros al año, el reto que propone la biblioteca de Yebes a sus socios y socias

La biblioteca de Yebes-Valdeluz ha organizado el 'Reto Lector', con la lectura de veinte libros en un año, a través de una veintena de categorías propuestas por la Concejalía de Cultura. A quienes lo consigan, se ofrece un diploma acreditativo y se sorteará también un obsequio. "Para los que están acostumbrados a ‘devorar’ más de medio centenar de libros cada 365 días será cosa de coser y cantar. Y la Red de Bibliotecas Municipales de Yebes tiene unos cuantos socios que alcanzan ese registro, que está al alcance de muy pocos", afirman.

Muchos de ellos, niños y niñas; son los que "incitan a que cunda el ejemplo". Con motivo del Día Internacional del Libro, desde la Red de Bibliotecas Municipales de Yebes y Valdeluz se ha invitado a los socios y vecinos de este municipio a participar en el ‘Reto Lector’. Que no consiste única y exclusivamente en leer libros, sino en elegir el título apropiado a cada una de las 20 categorías que se proponen desde la Concejalía de Cultura. Y para conseguirlo, los participantes disponen de un año entero, del 23 de abril de 2021 al 23 de abril de 2022.

Para participar es necesario estar en posesión del carné de socio de la Red de Bibliotecas Municipales de Yebes y Valdeluz, una condición que ya ostenta más de mitad de la población de este municipio y que es gratuito. “No hay plazo límite para apuntarse al reto, pero cuanto más se demore la inscripción más deprisa habrá que leer después”, recuerda Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. Una vez concluida la lectura del libro escogido, habrá que notificar esa circunstancia a la biblioteca en el momento de la devolución.

El personal se encargará de ir actualizando la tabla clasificatoria que, con el fin de que sirva de motivación, está a disposición de los participantes para su consulta. Un autor con pseudónimo, un título de una sola palabra, un libro con menos de 100 páginas, otro erótico, una novela gráfica, uno que tenga la portada de color verde o un libro basado en hechos reales, son algunas de las originales categorías que propone este ‘Reto Lector’.

La idea original de esta propuesta de animación a la lectura surgió en el seno de la Biblioteca del Sud de Sabadell y fue un socio de la biblioteca de Valdeluz quien trasladó la idea a la Concejalía de Cultura por si pudiera imitarse en este municipio. “La idea nos encantó y nos pusimos de inmediato en contacto con ellos para que nos autorizasen a emplear esa marca y hacer nuestro el proyecto”, comenta Perojo. Desde la biblioteca de la localidad barcelonesa se mostraron encantados con la idea y sorprendidos de la acogida que había tenido su propuesta lectora en Yebes, a casi 580 kilómetros de distancia.

No es necesario seguir el orden numérico de las categorías y que no se puede hacer trampas y aprovechar un libro “para marcar más de una categoría”. A los que logren el reto se les hará entrega de un diploma acreditativo que reconoce la gesta y que podrán colgar en el salón de casa “para presumir orgullosos ante sus invitados”. Y entrarán en el sorteo de un obsequio, que la Concejalía de Cultura no quiere desvelar “para que se convierta en un estímulo añadido”.

Para formalizar la inscripción basta con acceder al formulario desde el enlace https://bit.ly/3vboj0X y rellenar los campos. “El Día Mundial del Libro es una jornada simbólica y festiva para homenajear a un compañero de mañanas apasionantes, tardes inolvidables y noches conmovedoras, que hay que celebrar hoy y siempre”, defiende Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. Que invita a los vecinos y socios de las bibliotecas de Yebes y Valdeluz a salir de la zona de confort y dejarse llevar por los vientos favorables y apacibles de la lectura, “donde la novedad está en el libro que aún no se ha leído”.

El ‘Reto Lector’ es otro más de los programas de animación a la lectura que promueven las bibliotecas de este municipio, como ‘Astronautas lectores’, ‘Bibliopiscina’, ‘Los peques a la biblio’ o ‘Cuentos con chocolate’. “Cualquier idea es poca para cultivar la pasión por la lectura, conocer otros contenidos y descubrir y ampliar los mundos infinitos que aporta un buen libro”, reivindica Perojo.