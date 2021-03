Palma de Mallorca aprueba cambiar de nombre a la calle Toledo por "franquista" y ya hay respuesta desde la ciudad

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en Baleares, ha aprobado la modificación del nombre de 12 viales de la ciudad al considerar que representan un símbolo franquista, entre las que se encuentra la calle (carrer) de Toledo, que pasará a llamarse ahora calle de Rafael Valls, en honor a un criptojudío del siglo XVII.

Según explica el Consistorio de esta ciudad, la Comisión Técnica ha incluido esta vía en el censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas de Palma para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática del Gobierno central. El motivo, señalan, es que el nombre de la calle Toledo se propuso en recuerdo de una batalla de la Guerra Civil, por lo que consideran que es “un nombre franquista puesto para ensalzar la gesta del Alcázar de Toledo, durante la guerra de 1936”.

Canviam el nom de 12 carrers pel seu origen franquista en compliment de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic del @goib. Estam convençuts que eliminar símbols feixistes de l'espai públic és avançar en democràcia.

No oblidam. A Palma, justícia i reparació! 💪✊



— Jose Hila (@hila) 22 de marzo de 2021

Un argumento que no ha convencido a la alcaldesa de la conocida como ciudad de las Tres Culturas, Milagros Tolón, que ha mostrado púbicamente su malestar por esta decisión y así se lo trasladó este lunes al alcalde de Palma de Mallorca, el socialista José Hila, que gobierna con el apoyo de Podemos y Més per Mallorca.

“Como toledana y alcaldesa quiero expresar mi descontento ante la decisión de retirar el nombre de Toledo del callejero de Palma y he propuesto a su alcalde que Toledo siga teniendo una calle en la capital balear como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, manifestó Tolón en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia.

Este martes, preguntada por este asunto en una rueda de prensa, la alcaldesa ha afirmado que tardó “muy poquito” en llamar al alcalde de Palma una vez conoció la noticia. “Le expresé mi malestar y él me explicó que era una cuestión que no depende del Ayuntamiento sino de una comisión técnica insular de la que no me convencieron sus argumentos. Para mí la calle Toledo no tiene ningún simbolismo de lo que ellos argumentan. Toledo está muy por encima de batallas de la Guerra Civil, el Alcázar…”.

Propuesta para dedicar otra calle a Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

En este sentido, Tolón indica que le trasladó por teléfono este lunes una propuesta, que formalizará hoy mediante una carta, para que “haya un reconocimiento a Toledo después del agravio que ha habido y dedicar una calle a Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. “Él lo aceptó”, ha asegurado la alcaldesa, que insistió en que Hila entendió el descontento por este hecho.

“Creo que no es el momento de crear enfrentamientos entre ciudades. Toledo significa tanto en la historia de España y de Europa, sobre todo como ciudad de consenso, de las tres culturas… episodios fatídicos ha habido muchos, en Toledo y en cualquier ciudad, pero el nombre de Toledo tiene que estar por encima de todo eso”, ha recalcado la alcaldesa.

La responsable municipal de la capital regional ha expresado también que espera una comunicación oficial por parte del Ayuntamiento de Palma, con el fin de que se solvente esta decisión y Toledo, como Ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco, mantenga su nombre en el municipio insular.

Como toledana y alcaldesa quiero expresar mi descontento ante la decisión de retirar el nombre de Toledo del callejero de Palma y he propuesto a su alcalde @hila que Toledo siga teniendo una calle en la capital balear como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

— Milagros Tolón (@milagrostolon) 22 de marzo de 2021

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo ya ha anunciado que llevará al Pleno municipal la declaración de persona non grata al alcalde socialista de Palma y que se pida la restitución de la calle de Toledo en la capital balear.