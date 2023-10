Ornitólogos piden la suspensión de la caza de aves acuáticas debido a la sequía

La Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) ha pedido a la Consejería de Desarrollo Sostenible la suspensión de la caza de aves acuáticas. El motivo: debido a la sequía, la mayoría de las lagunas se encuentran secas y las que aún conservan agua, se encuentran en unos niveles bajísimos.

Según los datos aportados por la AEMET y el Ministerio para la Transición Ecológica, el año hidrológico en España 2022/2023 finalizó con una precipitación acumulada de 556 mm, lo que representa alrededor de un 11% menos que el valor normal correspondiente para dicho periodo situado en 620 mm.

La SAO argumenta que en algunas regiones, como Catalunya, Andalucía y parte meridional de Extremadura y Castilla La Mancha, ni siquiera se llega al 75% respecto de ese valor normal. En cuanto a las reservas de agua, se sitúan, en este fin del año hidrológico, en el 36.55 %, una cantidad 13 puntos inferior a la media de los últimos 10 años. Así, el año hidrológico en Castilla-La Mancha está considerado como “el sexto más seco del siglo XXI, con un 12 % menos de lluvia”.

En estas condiciones, afirma, la fauna acuática está viendo “muy reducido su hábitat natural, sus zonas de refugio”, además de no encontrar la alimentación suficiente para su supervivencia, “por lo que las aves pueden encontrarse muy debilitadas”.

Concentración de aves en zonas húmedas

“Las diferentes especies de avifauna acuática, se refugian en las pocas zonas húmedas donde aún persiste una lámina de agua, o en los embalses artificiales, en los que se concentran un importante número de ejemplares de aves, tanto cinegéticas como no cinegéticas, muchas de ellas incluidas en los catálogos de protección de la avifauna, y algunas catalogadas en peligro de extinción”.

Los ornitólogos recuerdan que según lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, se podrá proceder a la suspensión o limitación del uso de medios y modalidades de caza, cuando por razones de interés social, de seguridad pública o de índole ambiental, biológica o técnica sea preciso adoptar medidas excepcionales en relación con la actividad cinegética, La Consejería podrá suspender de forma justificada la actividad cinegética o limitar el uso de medios, métodos, artes o modalidades de caza de lícito empleo.

Asimismo, subrayan el artículo 27 en relación con las prohibiciones para la protección de poblaciones cinegéticas, donse apunta que debido a sequías u otras causas, las piezas de caza “se ven privadas de sus facultades normales de defensa u obligadas a concentrarse en determinados lugares”.

La SAO subraya que en Castilla-La Mancha y concretamente en Albacete, hay todavía varias especies “tan emblemáticas como sensibles”, como es la malvasía cabeciblanca, el porrón pardo, la focha moruna, el flamenco común o la cerceta pardilla.

“Por ello pedimos a la Consejería que, atendiendo a la legislación vigente, y a su condición de garante en la protección de nuestros recursos naturales y en particular de la protección de la avifauna tan sensible como es la avifauna acuática, suspenda la caza de aves acuáticas en todos los cotos donde tengan autorizada esta modalidad de caza. Y que además cumpla lo que nos prometió en su día, que no se iban a autorizar más tiradas de acuáticas en la provincia de Albacete, lo que hasta el momento ha incumplido”, concluye esta asociación.