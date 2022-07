Masegoso de Tajuña, el pueblo de 50 habitantes que necesita camión cisterna por el nivel de nitritos en su agua

Los problemas de desabastecimiento en los pueblos de Guadalajara se terminaron de arreglar en 2021, gracias al fin de las obras que mejoraban todo el sistema en la zona. Pueblos como Chillaron del Rey dejaron de necesitar de manera sistemática en verano los camiones cisterna para que su población tuviese agua que beber. Este año, la Diputación de Guadalajara sólo ha tenido que movilizar estas herramientas por problemas de abastecimiento en una ocasión, mientras que en el resto de los casos ha sido por averías. Según han explicado desde la Diputación, explican que se han necesitado abastecer 24 metros cúbicos en julio, a las localidades de Hontanares e Hita.

En junio, fueron los pueblos que necesitaron de camiones cisterna, que llevaron 123 metros cúbicos a Valderebollo, por falta de agua, Torija, El Olivar, Olmeda del Extremo, Armallones y, en el caso de Masegoso de Tajuña, por contaminación por nitritos. Masegoso de Tajuña es una pequeña localidad con unos cincuenta habitantes, que se encuentra en una zona, señalan desde Ecologistas en Acción, en riesgo por contaminación de este tipo. Desde la Delegación provincial de Sanidad en Guadalajara, señalan que esta situación se da por “filtraciones en el suelo”, pero que la situación está bajo control gracias al suministro con camiones cisternas. La administración no ha apuntado las medidas.

El alcalde de la localidad, Jesús Villaverde Sotodosos, explica que no sólo se trata de la situación de los nitritos, sino que también hay problemas de abastecimiento. “La gente no tiene medida y llenan piscinas y ponen huertas en los patios, sin tener en cuenta que la sequía es ahora mismo bastante importante”, resalta el edil de la localidad. Los resultados se conocieron tras las analíticas obligatorias que se deben hacer, aunque explica que la diferencia entre el agua potable y la que no lo es, es “muy bajita”. “Pero al no llegar a los niveles, pues se encuadra en este rango”, resalta.

De todos modos, Villaverde afirma que la intención es que se acometan unas obras, con el apoyo de la Diputación de Guadalajara, para tener agua de mejor calidad en la localidad. Además, señala que los camiones cisterna sólo son para el agua de consumo humano, ya que para el resto de los usos está el manantial municipal.

¿De dónde viene?

Ecologistas en Acción Guadalajara recuerda que en la provincia hay más de “100 polos de zonas vulnerables de nitratos” por la agricultura, que tienen relación con los nitritos. “El origen directamente es de la agricultura y probablemente este año se de más, porque ha sido un año seco y los acuíferos no se han recargado. Hay más concentración de nitratos, de donde beben los pueblos más pequeños”, resalta Alberto Mayor. “Es una vergüenza”, señala, porque acusan a la Junta de no hacer “nada” para evitar la concentración de nitratos en las aguas de la región.

La concentración de nitratos en las aguas subterráneas y superficiales suele ser “baja”, pero puede provocar la formación de nitritos, si no se controla “debidamente” la formación de cloramina. Así lo explica el informe 'Calidad del agua de consumo en España' de 2021, publicado por el Ministerio de Sanidad, que también explica que el principal riesgo para la salud es la metahemoglobinemia en lactantes.