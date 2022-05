Reclaman crear “de una vez por todas” la especialidad de urgencias y emergencias en Medicina y Enfermería

Hoy se celebra el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias. El personal del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo ha salido a las puertas de su centro de trabajo para exigir una especialidad propia para quienes trabajan en este tipo de unidades. “La población desconoce que no contamos con una especialidad propia y, si lo sabe, querrá conocer el por qué de esta petición tan insistente”, señalan desde la coordinación del servicio. Son un “auténtico ejemplo de trabajo en equipo, valentía y dedicación a la población”.

El sindicato UGT se ha sumado también a la reclamación del colectivo de profesionales de las Urgencias Hospitalarias y las Emergencias en su petición de crear “de una vez por todas” esta especialidad. Para el responsable de Sanidad de UGT en la región, Fernando Peiró, “no es entendible que quienes aportan un servicio a la ciudadanía 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año no tengan reconocida ni valorada su capacidad técnica, humana y resolutiva en el desempeño de su labor”.

El sindicato ha recordado que esta especialidad ya existe en casi toda Europa, exceptuando Portugal, Austria y Chipre, y en más de 100 países. De hecho, incluso España la tiene reconocida en el ámbito militar, “lo que hace todavía más inexplicable la falta de voluntad política y de concreción de los diferentes gobiernos del Estado”.

Y es que la creación de la especialidad supondría asentar la calidad del servicio que se presta en una formación reglada y homogénea que diera respuesta a la tecnificación creciente de la actividad diaria y a la especificidad del trabajo que se desarrolla en los servicios de Urgencias hospitalarios y en los servicios de Emergencias.

Desde UGT quieren aprovechar la celebración de este viernes para poner el foco en la importancia que estos servicios tuvieron durante las fases más duras de la pandemia, puesto que, al mismo tiempo, sus profesionales tuvieron que mantener la atención a la patología urgente no COVID-19 y su presencialidad fue obligada desde el primer momento, lo que ha supuesto una sobrecarga psicológica para los trabajadores de urgencias y emergencias. “Son unos servicios que no generan listas de espera y siempre están ahí, con lo que la administración sanitaria no los tiene en cuenta habitualmente”, ha indicado el responsable de Sanidad.

Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha esperan que “de una vez, se cumplan las promesas de reconocimiento de la Especialidad de Urgencias y Emergencias por parte del Ministerio de Sanidad, porque no es un tema económico sino de dignificación de la profesión y de calidad asistencial”.