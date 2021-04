VÍDEO | Un trabajador de un centro de menores migrantes arremete contra Vox: “Basta ya de etiquetas falsas que incitan al odio”

Javier Arboleda es trabajador social de un centro de menores extranjeros no acompañados en Ciudad Real. Ante los “mensajes falsos llenos de odio, racismo y aporofobia” como el realizado en la cartelería electoral de Vox para las elecciones en Madrid, ha decidido hablar claro sobre la realidad de estos niños y niñas. Lo hace en nombre de los y las profesionales que “trabajan día a día con la realidad”:

Según apunta Javier, el problema no es que Vox haga una campaña diciendo que estos menores cobran 4.700 euros al mes, sino que “en este país haya gente que se crea que eso es verdad” y también que “haya una justicia que permite que se hagan esas campañas que incitan al odio y a la violencia”. Apunta asimismo que con este tipo de campañas también se “siembra el odio” entre los menores, “que ven cómo un sector de la población les criminaliza”.

Este trabajador social precisa que, en el mejor de los casos, los chicos y chicas con mejor actitud pueden llegar a recibir 15 euros a la semana. Pero es cuando salen del centro al cumplir los 18 años cuando “nos encontramos con el verdadero problema de este país, donde no hay recursos, no hay herramientas sociales ni ayudas ni entidades suficientes que gestionen la demanda de estos chicos cuando alcanzan la mayoría de edad”. La mayoría, si no opta a un programa de autonomía, “se queda en la calle".

“Basta ya de etiquetas, vamos a olvidarnos de la palabra ‘mena’, porque son menores que vienen aquí a intentar tener una vida mejor. Alguno habrá que tenga una actitud violenta, pero no en la gran mayoría. Yo trabajo con ellos, han pasado por mi lado decenas y decenas, y la gran mayoría chicas y chicos tienen una fuerza y unas ganas increíbles de tener una vida mejor. Incluso en los casos de violencia, habría que estudiar por qué tienen ese tipo de conducta. En definitiva, utilicemos el sentido común y no le demos poder a este tipo de partidos”, concluye.