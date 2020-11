El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León pide el cese de la consejera de Sanidad

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha pedido el cese de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por su "incompetencia" y su actitud de "máxima prepotencia" durante la gestión de la pandemia de COVID-19 en la comunidad. En concreto, Villarig censura la falta de diálogo de Casado con los representantes de los profesionales con quienes, según ha denunciado, ha evitado reunirse desde hace más de siete meses.

La gota que ha colmado el vaso y que lleva a pedir al representante de los médicos castellanos y leoneses la reprobación de la responsable de Sanidad es el decreto aprobado este sábado que permite trasladar a los sanitarios entre provincias sin haberlo dialogado antes con los colegios de médicos ni los sindicatos.

"No tiene talante, no tiene empatía con grupos importantes del sistema sanitario como la atención primaria rural o los hospitales", ha denunciado Villarig en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León junto al líder del PSOE, Luis Tudanca. La reunión con los socialistas se enmarca en una ronda entre el Consejo de Colegios de Médicos y todos los partidos políticos de la Comunidad que tiene como objetivo presentar propuestas para garantizar la atención sanitaria en toda la comunidad y sellar la supervivencia del sistema de Salud, que ahora mismo, ha explicado, está en peligro. En ese sentido, ha criticado actitud de la consejera y de su equipo en estos meses por no haber aprovechado el verano, cuando la incidencia de la COVID-19 era menor, para atajar los problemas estructurales y evitar el colapso del sistema.

De forma explícita Villarig ha pedido el cese de Verónica Casado, que no su dimisión, porque el responsable último de sus decisiones es el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco: “Que la quite, así de claro y de conciso”, ha exigido. El presidente del Consejo de Colegios de Médicos ha señalado que de no poner a "personas competentes" al mando de la Consejería, la culpa del "lamentable detrimento de la asistencia sanitaria" y de "la agresión sin parangón" a los profesionales sanitarios de Castilla y León, será exclusivamente del presidente de la Junta.

Sobre Casado y el "decretazo" aprobado el sábado que ha generado el rechazo unánime de los sindicatos sanitarios de la comunidad, Villarig ha cargado con la gestión de la Consejera, que lejos de mejorar las condiciones o facilitar las cosas "se empeña en deteriorarlas y en imponer medidas sin garantías jurídicas por decreto". La fórmula adoptada por la Junta para trasladar a los sanitarios a otras provincias, es "setenta veces peor" que la ideada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido ha censurado que los 'populares' critiquen la medida del Gobierno central mientras la consuman en Castilla y León "sin diálogo ni consenso".

Por su parte, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha sido más cauto y en lugar de pedir el cese de la consejera o su dimisión, como sí ha hecho el líder de Podemos este lunes cuando ha reclamado su marcha y la de Mañueco y a del vicepresidente Igea. Tudanca ha reclamado a la Junta que dé marcha atrás al decreto de manera inmediata. "Tienen tiempo para rectificar", ha señalado durante su intervención. De no hacerlo, su partido si reclamará la dimisión del presidente y de la consejera.