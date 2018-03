Puigdemont esquiva la orden de detención en Finlandia y vuelve a Bélgica

Puigdemont esquiva de nuevo a la justicia española. El ex president de la Generalitat no se ha subido al vuelo que tenía previsto coger desde Helsinki a Bruselas, después de que la Policía finlandesa confirmase este sábado que había recibido una orden de detención europea para el líder independentista y asegurase que su paradero era desconocido, según RAC1.

El diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de los anfitriones del expresidente catalán, ha sostenido que el político abandonó anoche del país nórdico en dirección a Bélgica. Según Kärnä, quien asegura que la noticia acaba de serle confirmada, aunque no cita las fuentes de su información, Puigdemont salió de Finlandia "por medios desconocidos".

Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS