VÍDEO | Un coche arremete contra las cruces amarillas en una plaza de Vic

Un coche ha irrumpido este domingo en la plaza Mayor de Vic, arremetiendo contra el conjunto de 2.500 cruces amarillas colocadas a modo de homenaje a los políticos independentistas presos o en el extranjero.

Así lo han captado las cámaras de varias personas que se encontraban en ese momento en la plaza, y posteriormente ha sido denunciado por la propia alcaldesa de la localidad, Anna Erra, a través de su cuenta oficial en Twitter, donde ha publicado uno de esos vídeos.

La alcaldesa ha calificado el incidente de "atentado contra la libertad de expresión" y ha instado a "no caer en sus provocaciones".

Como se puede apreciar en las imágenes, el coche ha recorrido parte de la plaza derribando a su paso numerosas cruces, para después salir de la misma, ante el enfado de varios de los presentes, que han grabado la escena y han perseguido al vehículo.

La CUP también ha difundido imágenes de los hechos, que los han atribuido a la "extrema derecha". "Ante un régimen demofóbico, no hay equidistancia válida. Ni en Vic, ni en ninguna parte: no pasarán", han dicho a través de su cuenta de Twitter.

