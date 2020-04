La portavoz del Govern afirma que en una Catalunya independiente habría habido "menos muertos e infectados" de coronavirus

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este lunes que en una Catalunya independiente "no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados" por coronavirus, ya que la Generalitat habría decretado un confinamiento total "quince días antes". Las valoraciones de Budó han provocado el rechazo unánime de toda la oposición del Parlament.

"No sé si nos habríamos defendido mejor o peor, pero lo que está claro es que habríamos tomado medidas de manera diferente", ha dicho Budó en declaraciones a Ràdio 4, al ser preguntada sobre si cree que en caso de disponer de independencia Catalunya habría sabido atajar mejor la pandemia.

Budó ha recordado que, desde el anuncio del estado de alarma, la Generalitat reclamó endurecer el confinamiento decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "El confinamiento total lo habríamos decidido quince días antes y probablemente, habiéndonos avanzado estos quince días, los datos que tendríamos hoy serían muy diferentes", ha afirmado. En una Catalunya independiente "estoy segura de que no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados y probablemente se habría podido controlar de otra manera esta pandemia", ha apostillado.

Cabe recordar que quince días antes de anunciarse el estado de alarma, el 29 de febrero, jornada en la que según Budó la Generalitat hubiera decretado el confinamiento total, la portavoz del Govern y el resto de políticos de Junts per Catalunya asistieron a la manifestación que Carles Puigdemont organizó en Perpignan (Francia).

De hecho, el Govern no decretó el cierre de colegios ni impidió la suspensión de actividades colectivas con más de 1.000 personas hasta el miércoles 11 de marzo, dos días antes de que el presidente del Gobierno anunciara la entrada en vigor del estado de alarma el lunes 16.

En la misma entrevista, Budó ha admitido que esta crisis ha sobrepasado las previsiones de la Generalitat: "Ante una pandemia nos hemos encontrado desbordados, con un sistema sanitario que ha colapsado". "En estos momentos no estamos desbordados, pero sí hay aún una incidencia muy grande de esta pandemia en nuestro sistema sanitario", ha señalado Budó, que se ha mostrado partidaria de "revisar el modelo" de residencias de Catalunya para estar preparados en el futuro ante emergencias como la vivida estos meses.

La oposición ha censurado las palabras de Budó. "La afirmación no solo es mezquina, sino nada creíble a la vista de cómo el Govern lo está gestionando todo", ha sentenciado el diputado del PSC Ferran Pedret. Por su lado, la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha exhortado al Govern a "salvar vidas" en vez de "hacer propaganda".

Claro, por eso 15 días antes se fueron a Perpiñán a celebrar un acto separatista, a pesar de las advertencias que ya había hecho la OMS. ¿O ya se le ha olvidado, consellera? Hagan el favor, necesitamos test, EPIs y desinfección. Eso sí salva vidas y no su propaganda. https://t.co/kHFglKMFFG

A veure, que 15 dies abans de l'estat d'alarma deia que hi havia tan sols "casos controlats" i animaven a anar al míting de Perpinyà. No només és mesquina, l'afirmació, sinó gens creïble, a la vista de com ho estan gestionant tot. https://t.co/itgL4yJYwC