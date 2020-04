Las residencias de ancianos de Castilla-La Mancha: "Esta y la próxima semana son críticas en las zonas rurales”

La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha vuelto a hacer un llamamiento a la autoridad sanitaria y reclama “medidas urgentes y efectivas para solucionar la crítica situación de las residencias de nuestra región”. Un llamamiento que coincidía con el que hoy ha hecho también el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha pedido al Gobierno autonómico la realización de test “masivos” a los residentes, para tratar de manera urgente a los enfermos de coronavirus, así como test y equipos de protección para los profesionales.

Lo ha explicado tras la reunión por videoconferencia con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, y ha asegurado que "la situación de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha es insostenible" y ha recordado que en las cerca de 400 residencias de la región hay más de 380.000 mayores y 200.000 profesionales.

“Todavía no nos han llegado los test rápidos”

Francisco José Núñez Alía, es presidente de ARTECAM. Recuerda que se trata de la asociación de centros privados “más grande de Castilla-La Mancha” (hay otra asociación, ACESCAM, que agrupa a centros sociosanitarios religiosos, ONG’s…) ya que de los 400 centros y 28.000 plazas que existen en Castilla-La Mancha (incluidas las públicas), representan al 25% del sector.

Esta asociación, que lleva 27 años funcionando, dispone de unas 8.000 plazas, la mitad son concertadas con la Consejería de Bienestar Social de la Junta. En ellas trabajan en torno a 4.000 personas.

Suscribe el plan de acción diseñado por el Gobierno regional para los centros sociosanitarios, pero afea el hecho de que “todavía no nos han llegado los test rápidos. Hablé con la consejera el sábado y me dijo que estarían a comienzos de semana. Esperemos que sean fiables”.

El Gobierno regional anunció el pasado domingo, 29 de marzo, que se iniciaba la distribución de más de 5.800 test de los 60.000 que se han comprado.

ARTECAM dice que“no duda de las consejerías de Bienestar Social y Sanidad” pero, asegura, “es que tenemos una situación lamentable. Se nos está muriendo gente y no sabemos si es a causa del coronavirus”.

Denuncia en particular la situación de Residencial ‘Cervantes’ en Villamayor de Santiago (Cuenca) que a comienzos de semana pedía personal cualificado de forma “urgente” tras registrar el domingo tres fallecidos. “Está con ocho auxiliares, uno de terapia, un fisio…y con una plantilla mermada en más del 60% porque están de baja y aislados, sin saber si son positivos. Es desesperante”.

En otra residencia privada-concertada en La Roda (Albacete) que no pertenece a ninguna asociación, también a lo largo del fin de semana se producían 12 fallecimientos con síntomas de coronavirus (no pudo confirmarse porque no se habían hecho test).

“A ver cuántos se nos mueren hoy. Es la pregunta que nos hacemos en las residencias"

“Han pasado ya 15 días y ahora los casos están saltando sobre todo en las zonas rurales”, explica Núñez quien se muestra preocupado por lo que pueda ocurrir en los próximos días. “Para las residencias de ancianos esta y la próxima semana son críticas, especialmente en las zonas rurales” porque, recuerda, “un 70-80% de las residencias se encuentran en el medio rural”.

Recuerda que esta situación comenzó con la Residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real), integrada en otra asociación, ACESCAM, con 15 fallecidos y 34 positivos (son los únicos datos que se han facilitado hasta la fecha). “Allí se hicieron pruebas y esta situación se está repitiendo en muchos otros sitios. Si no salta hoy, lo hará mañana. A ver cuántos se nos mueren hoy. Es lo que cada día nos preguntamos los directores y gerentes”.

También critica la postura de “algunos políticos y no hablo de los de Castilla-La Mancha” – nos explica que se refiere a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles- porque “se nos ha estado criminalizando, no dudo que haya casos, pero no es el común denominador”.

Explica que, pese a todo lo que se ha dicho, se está informando a las familias, no solo a través del teléfono sino de videoconferencias. “El familiar puede ver al anciano y hay comunicación telefónica todos los días. Uno de los trabajos más importantes es la comunicación y solo para hacer esto se necesitan dos personas”.

Asegura que se trata de “decir la verdad sobre lo que está pasando. Cuando lo haces te lo agradecen un montón”.

ARTECAM reclama intensificar la desinfección en zonas rurales

Hace casi dos semanas que el SESCAM anunció la reordenación de los centros sociosanitarios y se apostó por habilitar residencias medicalizadas en las cinco provincias para atender casos leves o asintomáticos por COVID-19.

Una de ellas es asociada de ARTECAM, en Peñas de San Pedro (Albacete). Se trata de la Residencia Santo Cristo del Sahúco. “Ha sido puesta a disposición. Estaba terminada pero no se había inaugurado”, confirma Núñez quien recuerda que “nosotros no somos hospitales, somos centros sociales y no tenemos sus medios. Lo que pedimos es auxilio ante este panorama que es tremendo: no tenemos personal, no vienen los test, los materiales con cuentagotas porque nos llega la cuarta parte que pedimos…”

Desinfección de la Residencia Alameda en Sigüenza (Guadalajara) por parte de GEACAM Foto: Ayuntamiento de Sigüenza

También reclama desinfecciones por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o de la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM). “Tanto por dentro como por fuera. Algo ha llegado a las zonas rurales, pero sobre todo se hace por fuera”.