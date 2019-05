Izquierda Unida achaca toda la responsabilidad de los "malos resultados" electorales a Podemos

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha hecho una valoración de los resultados electorales, pero siempre diferenciando la situación entre las elecciones autonómicas y municipales. La confluencia, aseguró el coordinador regional de la formación, ha salido mal para ambos partidos. Y es cierto: Unidas Podemos ha superado los 74.000 votos en las elecciones autonómicas de este año, mientras que Podemos en 2015 logró más de 100.000 votos a lo que habría que sumar los más de 34.000 votos de Izquierda Unida-Los Verdes-Ganemos en los últimos comicios.

En cuanto a las elecciones municipales, la coalición logró un total de 52.408 votos, a los que se puede sumar los votos de Izquierda Unida, 5.443. Podemos entonces no concurrió a las elecciones. "No ha sido lo que esperábamos", afirmó Crespo, que recalcó que se ha perdido representación en ayuntamientos importante (como es el de Toledo, en el que se ha perdido dos concejales). Sin embargo, destacan que tendrán presencia en otros Consistorios y en tres de las cinco Diputaciones. Al respecto, ha advertido de que ven "guiños del PSOE a la derecha", y que trabajarán para no permitirlo.

En cuanto a la situación autonómica, Crespo ha señalado que "le correspondía a Podemos" defenderla y que en ese sentido ha afirmado que la confluencia ha sido "mala". Además, ha achacado gran parte de estos resultados electorales a una campaña "unilateral" que ha seguido Podemos con cuestiones como "el pedir el carné" a la hora de pedir una plaza de empleo público. "Tampoco fue consensuado el ataque furibundo a Page", recalcó. En este sentido, señaló que la "dicotomía ha causado mucha confusión" debido a los "grandes errores" que achaca a la formación morada.

De hecho, ha asegurado que sin este enfoque de la campaña, "hubieran salvado los muebles" en ambas elecciones. Además, ha señalado que si bien respeta la decisión de la dirección de Podemos Castilla-La Mancha que ha dimitido en bloque, pero advierte de que así se deja "huérfanos" a los adscritos y adscritas del partido morado. Por eso, ha señalado que en Izquierda Unida, ese tipo de decisiones las tomarán los afiliados en asamblea, y que tanto su cargo como el resto de la dirección está "a disposición" de los miembros del partido.

En este sentido, ha señalado que, por ejemplo, la dimisión de Julián Atienza, coordinador de IU Guadalajara, se debe a los resultados electorales pero también a o "otros motivos" anteriores a las elecciones. De todos modos, "vamos a seguir apostando por la confluencia", pero "con otros actores", y esto, recalcó Crespo, "no es titrar los balones fuera", sino ser coherente. De este modo, recalcó que la formación ya se había desmarcado de la campaña tal como mostraron al salir a criticar el enfoque de la misma.

"Nuestro análisis no es resultadista, cino que vamos profundos errores a nivel regional", insistió. También evitó asumir la responsabilidad de otras situaciones como la de Toledo, en la que se ha bajado de cuatro a dos concejales, recalcando que "el espacio a la izquierda del PSOE" se ha reducido "en general". No sólo en Castilla-La Mancha, sino también en España. En cuanto al futuro, IU se siente optimista: "hay base para seguir trabajando. Somos los únicos que podemos hacer oposición al PSOE desde la izquierda.