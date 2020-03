Llega el ‘pico’ de COVID-19 a Castilla-La Mancha: “Hay gente que se declara no disponible en la bolsa de empleo del SESCAM”

“Hay algunos trabajadores que se están poniendo como ‘no disponibles’ en bolsa de empleo del SESCAM alegando problemas personales o familiares en casa”. Está ocurriendo en todas las categorías profesionales vinculadas a la oferta pública de empleo del sector sanitario que depende del SESCAM, según explica Sacramento Rodríguez, presidenta del sector Sanidad de CSIF.

Y se está produciendo, incluso, “en el caso del personal de gestión y servicios para los que hay una instrucción que les permite teletrabajar, hacer turnos y no estén todos. Pero estamos viendo que en todas las categorías hay gente que se declara no disponible”, explica.

Reconoce que “es cierto que la bolsa permite esa opción, lo que pasa es que entre que lo comunicas y que se hace efectivo pasan 15 días y pueden llamar para incorporación. No contestar a tres llamadas o decir que no, es sancionable”. Esa sanción la impone la Gerencia sanitaria que reclama el servicio de quienes están en la bolsa de empleo y le supone a quien recibe la sanción ‘caerse’ de la bolsa durante 15 meses. En caso de renuncia al contrato la sanción se eleva a los 18 meses.

En particular destaca los casos de enfermeras o matronas. “Las bolsas de empleo en estas categorías suelen agotarse en verano. Eso está ocurriendo ahora. Las gerencias de Salud nos dicen que empiezan a llamar, a llamar y que terminan la lista sin que se coja el teléfono. Si lo hacen, no cogen la oferta de empleo”.

Se han llegado a ofrecer contratos de seis meses, luego de tres pero “en ciertos momentos no se llega”, aunque matiza, “se ha hecho un llamamiento nacional a otras comunidades autónomas y hasta el momento han enviado currículums a los departamentos de Recursos Humanos y me dicen que hay personal al que llamar. No sabemos si son suficientes. Ya han contratado a casi 1.300 más”.

Rodríguez también explica que “hay trabajadores que están ampliando sus reducciones de jornada para conciliar la vida familiar con la laboral. Lo están haciendo para no tener que incorporarse”. Otra situación, dice, es la de los liberados sindicales. “Muchos nos estamos incorporando a trabajar y gradualmente tendremos que hacerlo todos”.

La dirigente de CSIF cree que se trata de una decisión “personal, moral, ética…No se puede obligar a nadie a incorporarse o no. Debe valorarse individualmente. A ver… estamos todos viendo la situación: se requiere personal, pero no entramos en lo que ocurra en cada casa”.

El pico, este fin de semana, pero “lo peor” vendrá después

Sacramento Rodríguez advierte que vivimos un momento “de saturación” dentro de esta crisis sanitaria: “En Urgencias, en planta…Creemos que a finales de esta semana o durante la siguiente será peor. El pico se producirá seguramente a finales de esta semana, pero después viene la repercusión”.

La presidenta del Sector Sanidad de CSIF explica que habrá que tener en cuenta a las personas con enfermedades crónicas. “Muchos están en casa, venga… por no ir…Muchos terminarán yendo a los centros sanitarios que ya están habilitando camas en otras unidades e incluso en la Facultad de Medicina de Albacete”.

“El material de protección que está llegando es mínimo”

El sindicato dice “confiar” en lo que dicen las autoridades sanitarias respecto a la disponibilidad y el reparto de material de protección entre los sanitarios. “Pero es que nuestra gente nos dice que no está llegando, y que lo que llega es mínimo, no les da porque no puedes estar con una mascarilla ni dos o tres días”.

También recuerda la necesidad de practicar test a todo el personal sanitario con síntomas. “Y en realidad tendrá que hacerse a todos, porque tenemos miedo de contagiar a terceras personas, no solo cuando trabajamos sino cuando nos vamos a casa”. En este aspecto destaca el “gran problema”: no hay reactivos para realizar los test (PCR). “Y los test rápidos nos dicen que no han funcionado”.

Hay un 14% de sanitarios afectados por el coronavirus en España. Ayer el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, detalló que hay más de 2.000 sanitarios en cuarentena. Es un 6% del total de profesionales del SESCAM que ronda los 32.000.

Rodríguez confirma que a estas alturas “todos los hospitales están saturados pero los que peor están son los de Albacete, Alcázar de San Juan, el de Ciudad Real está también llegando a niveles altos y Guadalajara”.