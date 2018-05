Page anuncia un Plan Funcional para el Hospital tras la reunión con el alcalde de Albacete

Este lunes se ha celebrado la que ha sido la primera reunión entre Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Manuel Serrano, alcalde de Albacete, desde que éste último se convirtiera en primer edil hace casi un año. Las obras del Hospital han estado presentes en esta cita a la que Serrano ha llegado con varias reivindicaciones para la capital.

Por un lado, el Ejecutivo autonómico le ha trasladado al alcalde albaceteño que en el próximo mes de julio se aprobará el Plan Funcional de las nuevas obras del Complejo Hospitalario de Albacete (CHUA) y que servirá de paso previo a II Fase del Plan Director de las obras de este hospital que llevan meses de retraso.

Es el mensaje de “total compromiso con la ciudad” que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han trasladado a los medios de comunicación que, sin embargo, no ha dejado del todo satisfecho a Serrano que, por su parte, ha insistido en la promesa electoral de García Page sobre la construcción de un nuevo hospital, que luego se quedó en la remodelación del existente y cuyas obras no avanzan en los plazos planteados inicialmente.

“Hoy me queda claro que no será un nuevo hospital, que será sobre la base del que tenemos, que se seguirán haciendo planes funcionales y directores y que en esta legislatura no se va a intervenir más allá de la apertura de la pasarela y la siembra de césped”, ha señalado el alcalde de Albacete.

Y es que, pocas más novedades a este respecto han salido de la reunión tras la cual el delegado de la Junta en Albacete ha insistido en los datos que ya se saben. Es decir, que el Gobierno regional tuvo que “negociar una indemnización de 6 millones de euros por una paralización de las obras del CHUA injusta y unilateral por parte del Gobierno de Cospedal”, y licitar y finalizar las obras de la I Fase del Plan Director del Hospital con un presupuesto de 5,5 millones de euros.

En el ámbito sanitario, el delegado de la Junta también ha avanzado el futuro traslado del Centro de Salud número 7 de Villacerrada al espacio del colegio ‘Mari Llanos Martínez’, prorrogando la cesión del Ayuntamiento, y anunciando el proyecto técnico y la evaluación de necesidades para su posterior apertura administrativa en la presente legislatura.

Cuatro colegios para la ciudad

Otra de las reivindicaciones que Serrano le ha planteado a García-Page es la necesidad de nuevos colegios para la ciudad. Hasta cuatro son los que reclama el alcalde que responderían a la demanda en las zonas de expansión de la ciudad, esencialmente en los barrios Imaginalia, Universidad y Facultad de Medicina y San Antón Abad.

Tal y como ha informado el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos tras la reunión, dos de estos colegios -Imaginalia y Universidad- ya están en fase de licitación. Para el alcalde es una buena noticia que la Junta vaya a licitar dos de ellos, pero recuerda que también son necesarios los de los barrios de Medicina y San Antonio Abad. A este respecto y según Ruiz Santos, el colegio del distrito de Facultad de Medicina no verá el inicio de su construcción en el próximo año y medio, aunque está en la agenda del Ejecutivo autonómico para la próxima legislatura.

Autovía Albacete-Cuenca

Serrano ha llevado hasta el Palacio de Fuensalida su reivindicación para que se pongan en marcha las obras para la construcción de la Autovía del Júcar, que unirá Albacete y Cuenca y que, según Serrano, es imprescindible para vertebrar Castilla-La Mancha y para reforzar ese nudo logístico de Albacete.

En este punto el delegado de la Junta en Albacete asegura que la conexión entre estas dos capitales de provincias se encuentra en fase de estudio informativo para analizar las diferentes alternativas, y ha criticado que el Gobierno central “no haya cumplido con su parte del convenio”, que establecía que el Ministerio de Fomento tenía que desarrollar la conexión de Tarancón con la Autovía de la Alcarria.