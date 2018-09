Estos son los candidatos para suceder a Cospedal en Castilla-La Mancha tras la semana de 'ruptura' del PP

Finalmente no ha habido sorpresas. El alcalde de Almansa, y presidente del PP de Albacete, Francisco Nuñez, y el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, son los dos únicos precandidatos que se han registrado dentro del plazo (que ha finalizado este sábado) para presidir el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Velázquez, ha sido el último en presentar en la sede del PP en Toledo sus avales para formalizar su candidatura. Lo ha hecho sin desvelar el número concreto de estos avales, y ha ofrecido al otro precandidato, el alcalde de Almansa (Albacete), Francisco Núñez, que "se integre" en su candidatura porque juntos son "más fuertes".

Velázquez, que ha sido recibido por varias decenas de personas en la sede 'popular' al grito de "¡Presidente!", ha insistido, en declaraciones a los medios, según recoge Europa Press, en que las personas que han avalado su candidatura son "afiliados que trabajan sin esperar nada a cambio y que no aceptan prebendas" porque lo que quieren es "mejorar la vida de los ciudadanos de sus pueblos y ciudades".

Velázquez, además de alcalde de Seseña, es coordinador general del PP provincial de Toledo (curiosamente, el presidente, José Julián Gregorio, ha avalado al otro candidato) y portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha. Al igual que Núñez, forma parte de la generación más joven de la primera línea del partido. El anuncio de su candidatura lo realizó el pasado martes, solo tres días después de que hiciera lo propio el alcalde de Almansa y presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez , que representa en teoría la candidatura 'oficial' de la dirección del partido.

FOTO: Candidatura Carlos Velázquez

Núñez, hizo entrega este viernes en la sede regional del partido de 3.679 avales a su candidatura. El 'popular' estuvo arropado por caras conocidas del partido, su mujer y sus hijos, una semana después de anunciar que presentaba su candidatura en la Junta Directiva Regional del PP. Francisco Núñez tiene una amplia trayectoria política dentro del partido regional: fue presidente de las Nuevas Generaciones y se ha mostrado siempre como acérrimo defensor de María Dolores de Cospedal. También es parte de la Ejecutiva de Pablo Casado como miembro nato del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Eso si, su figura no ha estado exenta de polémicas. Núñez fue muy criticado por las palabras que pronunció el pasado 8 de marzo de 2017, durante la celebración de un acto con motivo del Día de la Mujer en la localida de Almansa, de la que es alcalde. Tampoco su paso por las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido más discreto. Hace poco más de tres meses era expulsado del Parlamento Autonómico por acusar a miembros del Gobierno de defender a asesinos de ETA.

No ha sido lo único llamativo que le hemos visto decir en las Cortes. En febrero de este mismo año, y como defensa de la ley de caza de Cospedal, afirmaba durante su intervención que " el cazador de cada pueblo es el mejor ecologista que hay”. Además, una de las polémicas que le ha acompañado a lo largo de toda la legislatura es el caso Giba Cars. Hace poco menos de un año se descubrió que la empresa jamás solicitó financiación para instalarse en Almansa.

FOTO: Candidatura Paco Nuñez

Antonio Román y Rosa Romero renunciaron a presentar su candidatura

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y la ex alcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero anunciaron este viernes que no iban a optar a presidir el PP de Castilla-La Mancha, dentro del proceso abierto hace una semana después de que María Dolores de Cospedal confirmara que no seguirá al frente de los 'populares' castellano-manchegos .

Tanto Antonio Román como Rosa Romero habían optado por darse un periodo de reflexión para candidaturas alternativas y eran dos de los nombres que más sonaban para suceder a la expresidenta en todas las quinielas, por encima del propio Francisco Núñez. Finalmente han decidido no presentarse, tras haber mantenido varias conversaciones durante la semana, según ellos mismos han confirmado.

Román ha instado a Núñez a que si quiere liderar el partido tiene que mejorar en algunas cosas y ha insistido en que si él optaba a presentarse iba a haber una disgregación de voto "muy importante". "Las campañas son muy duras a siete meses para las elecciones porque dejan muchos heridos en el camino y eso no es bueno para el PP provincial, regional ni nacional"- ha dicho.

Rosa Romero y Antonio Román, esta semana Twitter Rosa Romero

Además ha dicho que tras apelar a la unidad del partido y mostrar su disposición a encabezar una lista en consenso entre las diferentes sensibilidades del partido, no ha sido posible. "Estoy seguro de que habría ganado el Congreso", ha señalado, para agregar que contaba con apoyos de Cuenca, Ciudad Real, algunos de Albacete y muchos de Toledo.

"Me he lanzado a la pelea", ha reconocido, admitiendo que en este camino ha tenido desencuentros "importantes" con personas "queridas del partido" y eso le hace pensar también que tal vez no esté en la dirección correcta y por eso ha optado por tomar esta decisión en favor del partido y de la búsqueda de la unidad.