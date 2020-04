VÍDEO | “Solo una naturaleza rica y funcional” podrá amortiguar los impactos de futuras pandemias

A nadie se le escapan los estrechos vínculos que la naturaleza y el medio ambiente tienen con la emergencia sanitaria que estamos viviendo por la pandemia de coronavirus. Aunque serán muchos los estudios que analizarán en el futuro cómo el tratamiento dado al planeta y a sus especies ha podido influir en esta crisis sin precedentes, ya hay expertos que apuntan en direcciones muy concretas, como es el caso de Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del CSIC.

Esta teoría la ha explicado en el Canal 'La salud de la humanidad' de Youtube:

Destaca el biólogo que el coronavirus protagoniza una pandemia que está batiendo todo tipo de récords sanitarios, biológicos, económicos y, sobre todo, sociales y emocionales, poniendo en jaque a todos los sistemas sanitarios nacionales e internacionales, aunque "no hay sistema sanitario de ningún país, no hay cuerpo de seguridad de ningún estado capaz de protegernos en la escala y con la fiabilidad con la que lo hace la naturaleza".

En este sentido, explica que Naciones Unidas y la Organización Mundial de la salud indicaron hace tiempo lo que ahora estamos sufriendo: “No estamos preparados para una gran pandemia y cada vez habrá más”. Valladares menciona aquí el “efecto protector” de la naturaleza ante patógenos e infecciones, algo que se conoce desde la antigüedad y que hace ya varias décadas que los científicos lo han demostrado.

“En las zoonosis hay normalmente varias especies implicadas, con lo que cambios en la diversidad de animales y plantas afectan a las posibilidades de que el patógeno entre en contacto con el ser humano y lo infecte”.

Tras repasar algunas de estas investigaciones, subraya que la sociedad actual está “empobreciendo y simplificando” los ecosistemas , dejando “solo las especies que nos interesan o incluso poniendo o, mejor, imponiendo, a aquellas que nos interesan”.

"Bosques que apenas nos protegen"

“Bosques simplificados que se vuelven muy sensibles a cambios y perturbaciones ambientales. Bosques que no amortiguan los extremos de calor y frío. Bosques que no cumplen bien sus funciones ecológicas. Y, ahora nos volvemos a dar cuenta, bosques que apenas nos protegen de las zoonosis. De esta manera llegamos a la ecuación del desastre Una simple ecuación en la que la magnitud del desastre resulta de estas tres variables clave”, argumenta.

Para este experto biólogo, el gran problema actual de la humanidad es que los seres humanos “nos concebimos como algo diferente y separado de eso que llamamos medio ambiente, naturaleza o biosfera”. “Somos inmensamente ciegos a la hora de ver que todo lo que hacemos al resto de la biosfera se lo hacemos a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra sociedad (…) ¿Cómo podemos pensar que destruir los ecosistemas y sobrexplotar los recursos no va a tener consecuencias profundas en nuestras vidas?”

Considera así que la pandemia del coronavirus, como el 70% de las enfermedades emergentes de los últimos 40 años, la ha provocado la humanidad. “La culpa no es de murciélagos o pangolines, sino de nuestros nuevos hábitos globales en medio de una naturaleza que ya está simplificada y empobrecida, y que no cumple muchas de las funciones. Que no cumple con nuestra protección, ahora que tanto la necesitamos”.

“Vivimos de espaldas a la naturaleza, pero nuestra salud depende de ella mucho más de lo que pensamos. Vendrán más virus y no habrá sistema sanitario que pueda contenerlo. Solo una naturaleza rica y funcional, con los adecuados niveles de biodiversidad, podrá regular y amortiguar los impactos de las futuras zoonosis en la humanidad. Si realmente aspiramos a un mundo más feliz, si nos proponemos mejorar nuestro bienestar y el de las generaciones futuras no tenemos más remedio, no existe otra alternativa, que conservar, restaurar y mimar los ecosistemas que nos rodean, asegurándonos de no dejar a ninguna especie fuera”, concluye.