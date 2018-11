¿Por qué no están las líneas de autobús intracomunitarias en manos de la Junta de Castilla-La Mancha?

Después de que Monbus anunciara nuevamente la rescisión de líneas de autobuses en la región, la Dirección General de Transportes de Castilla-La Mancha sigue insistiendo en que es el Ministerio de Fomento quien tiene las competencias. La prueba clara, dice David Merino, de que la responsabilidad no es de la Junta “es que a nosotros no nos ha comunicado nada”.

Es el propio director general el que recuerda que Junta y Ministerio pactaron que tras sacar una nueva licitación, los esos trayectos de bus que quedaban dentro del territorio regional pasarían a gestionarse por el Ejecutivo Autonómico.

Eso que se fechó a 15 de enero de 2018 pero , a día de hoy, todavía no se ha producido porque, primero el Ministerio no licitó la concesión para esa fecha, sino que lo hizo en el mes de abril, 3 meses más tarde, y el concurso quedó desierto. Ahora, tal y como ha señalado el director provincial de Transportes, David Merino, el Ministerio tiene que volver a sacar la licitación. Sin eso la Junta no puede asumir la gestión de las líneas intracomunitarias, explica.

Según Merino, desde el pasado mes de septiembre, ya con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, los responsables de la Administración Autonómica y el Ministerio se han reunido en hasta cuatro ocasiones para ponerle solución al tema de los autobuses. “En eso estamos trabajando”, explica el director general de transportes de Castilla-La Mancha que dice que “la sorpresa ha sido que Monbus ha comunicado a los Ayuntamientos la supresión de varias líneas”.

Ahora, la decisión de Monbus lo ha precipitado todo y Junta y Ministerio están en comunicación para intentar buscar una solución ante lo que Merino ha tachado de “amenaza” de la empresa concesionaria. Pero la realidad se impone y los plazos que se barajan para que la Junta asuma las líneas intracomunitarias son de meses y eso hablando de “una solución rápida”.

De momento, dice, la responsabilidad es del Ministerio que tiene que buscar una solución “con su empresa”. “¿De quien es la responsabilidad de que esa licitación quedara desierta? Del gestor”, se responde a sí mismo Merino, que añade: “el gestor en este caso es el Ministerio de Fomento”.

El PP acusa a Page de estar “de brazos cruzados viendo venir el problema”

Por su parte la secretaria general del PP en Albacete, Cesárea Arnedo, ha reprochado la actitud del Ejecutivo Autonómico ante este problema. Dice Arnedo que le parece “inaudito” que los dirigentes socialistas no tomen “cartas en el asunto” contra la despoblación y no impidan el cese de las lineas. Asegura que este problema viene de tiempo atrás y que se sabe de la situación de la empresa y las líneas “desde hace meses” y añade que Page en vez de solventar el problema, “está de brazos cruzados viendo venir el problema”

Especialmente crítica se muestra Arnedo con el tema de las competencias. Dice que muchos son los alcaldes que asumen como propias competencias que son de otras administraciones y afea al Gobierno regional que se escude en las competencias. “Que hable Page con los alcaldes y diga cuantas competencias que no nos son propias las asumimos los alcaldes por responsabilidad”, asegura la también alcaldesa de Alpera.

La Junta estudia abrir expediente sancionador

Poco puede hacer la Junta de Comunidades ante la decisión de Monbus de acabar con varias líneas que afectan a municipios de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Pero no descartan abrir expediente sancionador, algo que también hizo el Ejecutivo de Castilla-La Mancha a finales del pasado año cuando, por entonces, la decisión de Monbus era la de cesar por completo el servicio, algo que finalmente no se produjo.