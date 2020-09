Russafa Escènica cumple diez años con una edición “híbrida” y “extraordinaria”

El festival Russafa Escènica cumple diez años llenando València de cultura y lo hace con “una edición extraordinaria”, que se desarrollará en formato físico y digital, del 24 de septiembre al 4 de octubre. La gran novedad de esta edición -para la que ya se han vendido el 50% de las entradas-, es precisamente la “digitalización” del festival, además de la reducción de aforos y la aplicación de medidas de seguridad e higiene.

El certamen combinará las actuaciones en directo con el streaming. Tal como explican en un comunicado, las obras han sido grabadas con calidad cinematográfica y se estrenarán en formato online en octubre a través de la plataforma stagein.tv. Hasta entonces Russafa Escènica se podrá disfrutar “como siempre o, al menos, con toda la normalidad posible en este año incierto”.

La presentación del festival ha tenido lugar este lunes en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València y en él se ha desgranado la programación que, como en estos últimos años, se desarrolla en distintos formatos: Bosque, Vivero, Invernadero, Jardín Escénico, Parterre y Semilleros, además de sus actividades paralelas.

Toda la programación del certamen

Los cinco Viveros, espectáculos de corta duración y aforo reducido, permanecen en espacios no convencionales del barrio de Russafa. Las propuestas programadas son: (Des)conocerse de Paula Mellado Cárcel en Coworkshop Spain; El Pathetic Show de Miguel Ángel Sweeney en Café Artysana; Por qué apareciste, obra de Luis Chover, en Freezia; Els tardígrads, de Al Anochecer Producciones en el Centro Caterina y Qué sabe nadie, de La Peydro en Floristería Sueca, 33.

Los Bosques se han trasladado a espacios culturales de la ciudad de Valencia de reconocida trayectoria y prestigio. El Espacio Inestable acoge la propuesta de circo 10582, de la compañía Arritmados; la capilla del Monasterio de San Miguel de los Reyes acoge Réquiem, espectáculo de danza de Silvia Batet; en la Sala OFF se representará 9, teatro textual de Perros Daneses y Pega.

En el Teatro Círculo veremos la propuesta de teatro textual y artes vivas Wof, Wof, Wof de Melena Androide y La Rambleta acoge La Sala de los Trofeos, de Eva Zapico en el género de teatro físico. El festival habilitará autobuses gratuitos para que el público se desplace desde el barrio de Ruzafa a esos puntos culturales, y hará la ruta a la inversa cuando los espectáculos terminen.

A esos cinco Bosques se suman cuatro más, de compañías nacionales e internacionales: “Ganeko Crew", de la compañía Olatz Gorrotxategi en la Sala OFF; “Back 2 classics” de la compañía Planeta Trampolí en el claustro del centre cultural La Nau de la la Universitat de València; "Se respira en el jardín como en un bosque” de la compañía El Conde de Torrefiel gracias al Escalante Centro Teatral, que se representará en La Mutant; un bosque doble con los espectáculos “How to be a sexy heroine” de María Tamarit y “Cruising” de Alejandría Cinque en el Teatre El Musical y, por último, “Catalina”, de la compañía Iniciativa Sexual Femenina en La Mutant.

El Invernadero, proyecto colaborativo y taller escénico dirigido a alumnos de artes escénicas se instala en la Sala 7 del Teatro Rialto. Adrián Novella se hace con las riendas del proyecto bajo el título “Los de Arriba”. El Invernadero se enmarca dentro de la iniciativa Graneros de Creación.

El Jardín Escénico se compone de una única propuesta, producción propia de Russafa Escènica 2020 en el Centre del Carme Cultura Contemporània con la participación y colaboración del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana. La obra, “1Km2”, está dirigida por Jerónimo Cornelles y escrita por él mismo junto a Maribel Bayona.

Por su parte, continúa en esta décima edición el Parterre gracias a la colaboración de la Fundación Bancaja, con un taller inclusivo de danza y movimiento dirigido por la bailarina Gema Gisbert que contará con una muestra final abierta al público el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Completa la programación OUT el Semillero Escénico respaldado por la Fundación SGAE, con dos lecturas dramatizadas creadas por dramaturgos/as de la Comunitat Valenciana: “Inquilins”, de Paula Llorens - III Premio de Dramaturgia Hispana de Chicago- y “La armonía de las esferas”, de Marcos Gisbert - Premio Leopoldo Alas Mínguez 2019. Además, la Fundación SGAE revalida la el Premio de Dramaturgia Russafa Escénica, ya su IV edición.