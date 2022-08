El Ayuntamiento de València valora la propuesta de Vivienda para convertir los restos de la Formula 1 en un barrio

El Ayuntamiento de València estudiará con interés la propuesta de la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat y Conselleria de Vivienda para atajar el conflicto en los terrenos del circuito urbano de Fórmula 1. El departamento que dirige Héctor Illueca envió este miércoles a la concejalía de Urbanismo, de Sandra Gómez, un borrador de convenio entre ambas administraciones para el Programa de Actuación Integrado (PAI) del Grau, la zona que une la ciudad con el puerto y que fue empleada en su último tramo para el circuito urbano de Fórmula 1 en 2008.

Vivienda plantea que, como la Generalitat adelantó en su momento 38 millones de euros para urbanizar los terrenos, el Ayuntamiento debe ser corresponsable en la asunción de la deuda. En la negociación inicial, entre las dos administraciones lideradas por el PP, la idea era que se repercutiera ese coste a los promotores que después edificarían la zona, convirtiendo el trazado en parte de la urbanización. Hasta el pasado marzo, diez años después de que se disputara el último Gran Premio sobre la zona, no se ha alcanzado un acuerdo con las empresas que edificarán la fachada marítima de la ciudad y su conexión con la desembocadura del río.

El planteamiento de la Generalitat Valenciana es invertir lo que aporten los promotores en vivienda de protección pública y alquiler asequible y añaden que, si queda algo hasta cubrir el importe adelantado y los intereses, el Ayuntamiento ceda el suelo a la Generalitat para el mismo fin. Según expone la Vicepresidencia Segunda, la propuesta es fruto de las reuniones que ambas administraciones mantienen desde hace meses, en las que ambas han tratado de llegar a un acuerdo que no repercuta negativamente en la ciudad.

Ahora es el gobierno local quien debe decidir si acepta esta propuesta, aunque la idea de que exista una deuda formal no cala igual en todas las concejalías. Desde Urbanismo apuntan que estudiarán la propuesta desde el punto de vista técnico para emitir una respuesta como han venido trabajando en los últimos meses. Por su parte, en alcaldía acogen el planteamiento con gran interés, dado que el propio Joan Ribó ya planteó la posibilidad de ceder suelo público -casi 40.000 metros cuadrados- a la Generalitat en un encuentro con el vicepresidente. No obstante, este departamento reitera que el proyecto debe tener en cuenta los servicios para el barrio, y emplaza a la Generalitat Valenciana a que contemple la proyección de centros de salud y de servicios sociales para que el circuito no se convierta en una urbanización, sino que sea un barrio, parte de la ciudad.

La concejalía de Urbanismo consiguió el pasado marzo un acuerdo con los promotores del PAI del Grau que estos asuman 32 millones de euros de las obras para desbloquear el proyecto. Poco después, Ayuntamiento y Generalitat se comprometieron a que esa cuantía iría destinada a las políticas de vivienda pública y asequible en la ciudad.