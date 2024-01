La dirección del PSOE fuerza un pacto en torno a Diana Morant para liderar el socialismo valenciano

La dirección federal del PSOE llama a consultas a los candidatos a dirigir la federación valenciana para tratar de sellar la paz. Tras una reunión de más de tres horas en la sede de la madrileña calle de Ferraz, los tres candidatos para relevar a Ximo Puig al frente del PSPV han alcanzado un acuerdo: la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, será la secretaria general del partido. A cambio, los dirigentes provinciales de Valencia y Castellón, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, tendrán capacidad de decisión en la Ejecutiva autonómica, que se formalizará en el congreso del 22 de marzo.

Los dirigentes provinciales han sido convocados de urgencia por el secretario de Organización, Santos Cerdán, apenas 24 horas después de formalizar sus candidaturas. Hasta el lunes, todo parecía indicar que el partido iría a unas primarias en las que se batirían los tres, con una primera vuelta para ver su peso real y una segunda más parecida a la guerra. Tras el cónclave forzado por la dirección nacional, se ha llegado a un acuerdo de integración en el partido. Será la tercera vez que no haya una fuerte pugna en la federación valenciana.

Tras semanas de negociaciones fallidas, los secretarios provinciales de Valencia y Alicante presentaron el lunes sendas candidaturas para la secretaría general del PSPV-PSOE, en un acto que se interpretó como un desafío. Esa misma tarde presentó la candidatura la ministra, que fue la única que escogió el formato mítin, en un acto en el que marcó algunos paralelismos con Pedro Sánchez y apeló directamente al presidente del Gobierno y del PSOE.

La ministra, en una plaza abarrotada de militantes, pidió a las bases socialistas que respalden su proyecto para liderar también el partido en las próximas elecciones autonómicas: “Os pido permiso para que me dejéis salir a combatir a la derecha y ganar”, ha planteado, para después reclamar un proyecto que pueda “superar las lamentaciones, la división, las nostalgias” en el socialismo valenciano. “Pido el permiso de cada uno de los militantes para plantar cara a la derecha y a la extrema derecha; desde ya, desde la secretaría general, desde el PSPV, desde el Gobierno. Toda la fuerza será necesaria para hacer que esta gente no deshaga todo lo bueno realizado en los últimos ocho años con Ximo Puig. Sumemos a todos los compañeros: hacemos falta todos, no sobra nadie”, ha enfatizado. Tras ello, ha pedido tener “la misma valentía que tuvo Pedro Sánchez” tras el 28M para que los socialistas valencianos ganen en 2027 las elecciones autonómicas.

Hasta el momento, el partido no ha explicitado una posición clara, aunque los mensajes se han dejado leer entre líneas. El primero y el más claro, el de Santos Cerdán, que tras el discurso de salida de Ximo Puig pidió a los socialistas valencianos un proceso pacífico, actuar “juntos y unidos”. De eso hace poco más de un mes, tiempo que en la memoria de un proceso congresual parece un año.

Que alguien de su gabinete opte a la secretaría general es un apoyo más que evidente para algunos, aunque otros insistían en que no había habido una señal clara y directa por parte de Ferraz. “No es su candidata”, apuntaban en los pasillos, mientras que ante los micrófonos insistían: “A los favoritos los escogen los afiliados”. La última frase la pronunció Carlos Fernández Bielsa el lunes, secundado una hora después por Alejandro Soler.