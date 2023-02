Luis Barcala: “En el PP de Alicante caben todos los desencantados con el PSOE y los partidos populistas”

El alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala, ha apelado este martes a todos los alicantinos que votaron a otras formaciones políticas a que “se sumen a la sensatez, a la política predecible, fiable y de adultos que representa el Partido Popular”, durante el acto de proclamación celebrado en los Salones Juan XXIII al que han acudido cerca de 1.500 personas, con una amplia representación de la sociedad civil alicantina. Barcala ha enfatizado que su candidatura al frente del PP en Alicante para los próximos cuatro años “es el proyecto de todos sin exclusión”. El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente regional del PPCV, Carlos Mazón, y el provincial, Toni Pérez, respaldan a Barcala para que siga liderando el proceso de transformación urbana, económica y social de Alicante.

“Quien no quiera un gobierno populista o condicionado por el populismo, que vote al Partido Popular. Quien no quiera que Alicante vuelva al desgobierno del tripartito de izquierdas quetanto daño ha hecho a nuestra ciudad, que vote al Partido Popular” ha recalcado Luis Barcala. “Quien quiera que Alicante se sume al progreso, siga dando pasos en el siglo XXI, en lugar de retroceder, que vote al Partido Popular”, ha añadido.

En la misma línea, Barcala ha pedido que vote al PP “también quien no esté de acuerdo con el partido de Sánchez y Puig, que promueve leyes como la del Sí es Sí, que hoy ya supera los 600 violadores beneficiados. Pido que nos voten aquellos que no estén de acuerdo con leyes que quitan la Sedición y reducen la Malversación hechas solo con el fin de contentar a sus socios más radicales que les mantienen en sus gobiernos. Partidos, por cierto, que no solo no creen en España, sino que la quieren romper y de hecho lo intentaron y siguen intentándolo”.

El candidato popular ha invitado a que se incorporen al proyecto del PP “todas aquellas personas que se sienten abandonadas por el Partido Socialista en la grave crisis económica en la que nos encontramos”. “Me dirijo a vosotros, aquellos que confiasteis en otra formación política, os pido y os propongo que os suméis a la sensatez, a la política predecible, a la política fiable y de adultos que es la del Partido Popular”, ha recalcado Luis Barcala.

Barcala se ha declarado “muy orgulloso de ser alicantino” y ha subrayado que su compromiso con Alicante es lo que le impulsa desde joven para estar en política: “No hay mayor honor que trabajar por la ciudad de la que uno es y a la que tanto quiere”.

Seguir bajando los impuestos

El candidato del PP se ha comprometido a seguir bajando los impuestos, “apostando por las empresas que crean riqueza y empleo, seguiremos apoyando a nuestros comerciantes, a los hosteleros, a los autónomos y a las pymes. Seguiremos apostando por el sector turístico, que es clave en la economía de nuestra ciudad, y continuaremos trabajando para atraer nuevas industrias para diversificar nuestro tejido productivo, como son las empresas enfocadas a las nuevas tecnologías”.

Asimismo, ha asegurado que siempre tendrá muy presentes a los mayores y a los jóvenes alicantinos. “Seguiremos trabajando para reducir la brecha digital. Dignificaremos a nuestros mayores. Generaremos oportunidades para nuestros jóvenes, tanto en empleo como en vivienda. En definitiva, quiero que nuestro gobierno sea previsible y tenga un criterio responsable, sensato y realista ante los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Un gobierno de principios y valores que no divida a la sociedad”.

En cuanto al día a día de los alicantinos, Barcala ha afirmado que su equipo de gobierno “seguirá mejorando las calles y plazas de Alicante, el alumbrado público, la limpieza y el transporte con las nuevas contratas, asfaltando caminos en nuestras partidas rurales, ampliando las zonas verdes y dotando a la ciudad de más y mejores instalaciones municipales”.

El alcalde y candidato a la reelección ha anunciado que la campaña del PP en Alicante “se afronta desde la ilusión, la motivación y la premisa del trabajo sin tregua. Somos el partido que más se parece a la mayoría de los alicantinos; somos Alicante; no somos una burbuja ni una minoría extraña a la ciudad. En el PP caben todos; no vamos contra nadie, sino a favor de todos. Queremos un Alicante que construyamos entre todos”, ha concluido el primer edil.

Comprometido con Alicante

El presidente regional del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ha arrancado afirmando que “mientras Luis Barcala sea presidente de la local de Alicante, Toni Pérez de la Provincial y autonómico, Carlos Mazón, el broche siempre lo pondrá Mariano Rajoy. Lo hemos visto inaugurar el AVE en Alicante y ha apostado siempre por Alicante recorriendo todos sus municipios”.

Mazón ha firmado el bono consumo este martes de 20 millones para toda la provincia, “de los que millón y medio se beneficiarán los alicantinos”. “Me apetecía estar con la gente que tanto hemos trabajado y luchado en política desde mi corazón alicantino. Por ello, tengo el orgullo de ser el primer candidato que concurre a la Generalitat por la provincia de Alicante” ha subrayado Mazón.

Carlos Mazón ha resaltado que “hemos puesto en marcha por fin el proyecto para que Alicante tenga en el muelle 7, por fín, el Palacio de Congresos que merece, y lo hemos hecho solos. La liga cultural también la hemos hecho solos en el MACA, el MUBAR, el MARQ -Etruscos, Gladiadores, solo este año y a partir del 28 de marzo los Guerreros de Terracota de Xi'an. El año Sorolla ha empezado en el Mubag, en Alicante, y así tantas y tantas cosas”.

“El agua que todos nos merecemos, va a tener que subir de precio por el agua del trasvase que nos está quitando. Y ello, sumado al aumento de la luz, gas, combustibles llegamos al 'infierno fiscal' en el que nos han metido” ha añadido Mazón, quien ha pedido “justicia para Alicante y las inversiones que necesita, por eso quiero ir por Alicante. Se lo que pasa con los centros de salud del Garbinet, Playa San Juan y PAU II-La Torreta -que no existen- y sé lo que pasa con los centros educativos que no se han edificado y ocho años sin tirar el muro para hacer la conexión del TRAM entre Luceros y la estación de Renfe con el túnel hecho”.

Mazón ha hecho referencia también a la falta de la defensa necesaria para conseguir la Agencia de Inteligencia Artificial y dejar sin que parada el AVE de Alicante en Atocha, “ya está bien de no hacer nada por Alicante”.

“Más de cuatro mil alicantinos esperan en lista de espera una plaza para mayores. Queremos poner la velocidad de la luz en la Ciudad de la Luz. Ellos que no nos traen los colegios se han comprado el palacete de Correos en Alicante y del vicepresidente de Podemos en Valencia al lado del Palau pagado con dinero de la partida para hacer colegios”, ha apuntado.

'Sonríe porque viene ya el cambio', el lema de su campaña, ha anunciado Mazón para terminar y propiciar el cambio en el gobierno de la Generalitat. “Y Luis Barcala se ha dejado la piel, sigue haciéndolo, sigue defendiendo su ciudad, y quiero que sea el alcalde de Alicante porque mis hijos viven aquí y no se me ocurre nadie mejor para que los cuide, y por eso vamos a comprometernos a trabajar por todos y cada uno de vosotros”.

Mariano Rajoy, un alicantino más

“Para mí es un honor venir a Alicante” ha empezado diciendo el expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, quien ha repasado su extensa presencia en la ciudad y provincia como presidente del Gobierno y en su etapa profesional como registrador de la propiedad. Rajoy ha resaltado la llegada del AVE a Alicante y el momento de la firma del Libro de Honor del Ayuntamiento de Alicante “donde pocos presidentes del Gobierno lo han hecho”.

Rajoy ha puesto el énfasis en que “Alicante es una gran ciudad, de las más emblemáticas de España. Tierra de emprendedores que generan empleo y riqueza que es por lo que ha apostado siempre el PP. Conviene no olvidar quién crea empleo y no maltratar a los empresarios y a los que va a apoyar el PP porque es de Justicia y es lo mejor para todos, para el empleo y para generar riqueza”.

“He venido desde Galicia a presentar formalmente a Luis Barcala como candidato a la Alcaldía de Alicante” ha ensalzado el expresidente nacional del PP durante 14 años. Se la importancia del militante del PP, de su labor, de su estructura y el sostén de sus afiliados, y por ello me siento muy honrado, y os han pedido el apoyo porque se necesita. Por muy buenos que sean los candidatos, solos no pueden. Vuestra ilusión y ganas van a ser decisivos“, ha comentado Rajoy.

“Necesitamos que Carlos Mazón sea el presidente de la Generalitat. Es lo mejor para la Comunidad Valenciana y todos sus ayuntamientos. Todos te apoyamos, la dirección nacional, los cargos, militantes y afiliados del PP de la Comunidad Valenciana. Necesitamos una mayor que permita que el sentido común se instale y vuelva a la Comunidad Valenciana de donde no debía haber salido. El cambio es necesario y urgente, y Carlos Mazón debe llegar a presidir la Generalitat”, ha insistido Rajoy.

Mariano Rajoy ha resaltado que “Luis Barcala es el alcalde que se merece una ciudad como Alicante. Tiene experiencia, una magnífica edad para ser alcalde, quiere seguir haciendo cosas, tiene una enorme ilusión y, además, es muy buena gente y eso es muy importante en la vida”.

“Luis tiene detrás un partido de verdad, con más de 40 años de historia, nacional para toda España, para gobernar. Un partido que ha prestado servicios a España en momentos muy difíciles. Tenemos vocación de gobierno. Somos un partido serio y unido. El PP es una sigla prestigiada y que es percibida como la única alternativa de gobierno seria ante tanto despropósito como el que estamos viviendo. Esas siglas también son un aval para Luis Barcala en las elecciones del 28 de mayo. Un candidato preparado, bueno y con las mejores siglas. Ganarás seguro”, ha subrayado.

“Malas compañías, malas leyes y mala gestión de la economía, todo ello malo para el país, es lo que propiciaron los pactos del Gobierno 'Frankenstein' y que ha roto los pactos generales que son imprescindibles para el buen funcionamiento del país (Constitución, Unión Europea, Euro,...) y eso también se ha roto”. “El cambio es necesario y el PP debe asumir la responsabilidad de Gobernar”, ha terminado Rajoy para pedir el apoyo general a Luis Barcala en Alicante y a Carlos Mazón para la Generalitat.