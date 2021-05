Puig insiste en la progresividad de las restricciones: "Este fin de semana no va a haber apertura total"

El Gobierno valenciano no realizará modificaciones sustanciales de las restricciones para la próxima semana y tampoco se plantea eliminar la restricción de movilidad nocturna, el llamado 'toque de queda', fijado entre la medianoche y las seis de la mañana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este martes que "no va a haber apertura total" a partir de este fin de semana, cuando vencen las últimas restricciones evaluadas por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El Ejecutivo autonómico estudiará esta semana los cambios en base a las aportaciones del grupo de expertos y de los técnicos de Sanidad y espera a tener datos sobre el primer fin de semana completo sin cierre perimetral para evaluar los efectos de la afluencia turística en los contagios. "Las decisiones no van a ser disruptivas", ha subrayado el president, que recuerda que "estamos en una apertura progresiva, pero tiene que tener sus tiempos. No debemos tener más prisa de la necesaria", ha expresado el president, que considera que "el toque de queda ha sido fundamental, sobre todo por el mensaje que lanza: que la pandemia no esta superada".

"Tenemos una hoja de ruta bastante clara y predecible: apertura progresiva", que pasa por reducir algunas restricciones, sin llegar a la "apertura total". La agenda valenciana pasa por intensificar la vacunación y acelerar la llamada inmunidad de rebaño para recuperar la normalidad: "La ciencia nos ha dado una gran respuesta e intentamos aplicar la logística para hacerlo lo más rápido posible", ha enunciado, poniendo en valor que la Comunitat Valenciana lleva "dos meses por debajo de la incidencia acumulada" de riesgo, la región europea con mejores datos, "un sacrificio" para la población.

El 35% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna, un signo de que el proceso "avanza muy rápidamente" y será clave para la recuperación económica, social y anímica.