PSPV y Compromís critican los recortes sociales de los presupuestos de PP y Vox

Los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís critican los recortes en partidas sociales de los presupuestos de la Generalitat para 2024, los primeros elaborados por PP y Vox. La oposición ha hecho mención a las partidas de educación, diversidad o memoria histórica, que se ven mermadas en las cuentas públicas.

El grupo parlamentario Compromís ha denunciado este martes que las transferencias de capital a los ayuntamientos del capítulo 7 del proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2024 en Educación para construir, reformar o mejorar centros educativos sufren un recorte del 40% al pasar de 306.648,00 a 183.975,69 euros. “Se trata de la transferencia que prevé el Plan Edificant cada año para los municipios y es la primera vez desde su creación que desciende, y de forma drástica”.

El diputado y portavoz de Educación, Gerard Fullana, ha explicado que “en realidad estamos ante un intento de cierre del programa, porque el recorte puede afectar a todas las obras de Edificant, incluso a las que están en ejecución”. La coalición destaca que la partida de transferencias de capital tiene que estar dotada para prever los diferentes ritmos de ejecución de ayuntamientos o modificaciones de proyectos, y que “este recorte provocará retrasos en las sobras en ejecución a la vez que problemas en el pago a ayuntamientos. La bajada de impuestos a las grandes herencias se ha cobrado la primera víctima, un 40% de Plan Edificant. Muchas obras dejarán de hacerse y el resto sufrirá retrasos”.

Si las obras en ejecución pueden ver como sufren retrasos, el recorte en la partida implicará que no se aborden nuevos proyectos e incluso que proyectos ya delegados pero todavía no adjudicados se anulen. Además, también provocará inseguridad de pago a empresas y la pérdida de centenares de puestos de trabajo. Compromís ha destacado que al recortar la partida habrá muchas necesidades urgentes que plantean las comunidades educativas y los ayuntamientos que no se podrán atender, “con el presupuesto previsto no entrará ninguna nueva propuesta y las que no estén avanzadas en trámite entrarán en una parada sin fecha de concreción”, ha destacado Fullana.

Compromís ha destacado que sigue analizando los presupuestos en materia educativa, de universidades y de ocupación pero ya ha avanzado que “el incumplimiento de promesas electorales de Mazón es sistemático y se empeoran o se congelan casi todas las políticas educativas y de ocupación a excepción de las transferencias a empresas privadas a través de los conciertos”.

El diputado de Compromís Francesc Roig ha incidido en que el proyecto de presupuestos del gobierno de Mazón para 2024 presentado ayer supone un recorte del 7% en políticas de diversidad. “Por ejemplo el servicio Orienta, las oficinas que ofrecen una atención integral de asesoramiento y apoyo a personas LGTBI sufren un grave frenazo en el presupuesto que impedirá que este servicio llegue a mucha más gente, como estaba estipulado desde su creación”.

Para Roig “vemos que las políticas LGTBI, que necesitan un impulso constante, retroceden en los presupuestos. A esto se suma el hecho tan grave vivido hoy en la comisión de Igualdad con el grupo Popular votando con Vox contra una proposición no de ley de Compromís que apostaba para blindar las políticas en favor de los derechos LGTBI instauradas en los últimos años por el gobierno del Botánico”.

Por parte del PSPV, la portavoz de Memoria Democrática del Grupo Socialista, Mercedes Caballero, “el hachazo a la memoria democrática perpetrado por el Partido Popular y Vox en la Comunitat Valenciana” y ha señalado que “Mazón se suma a la ultraderecha al negarse a homenajear a las víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura”.

Caballero insiste en preguntar “cómo es capaz de negarse a dar el mínimo respeto por el recuerdo de las personas que en su momento lucharon por que hoy todos disfrutemos de las libertades y los derechos que la Democracia conlleva” y ha lamentado que “el PP nos ha vuelto a mostrar su cara más oculta de intransigencia y el devenir de sus políticas apoyando doctrinas de la extrema derecha con quien comparte el Consell de la Generalitat”.Según la portavoz de Memoria Democrática “este rechazo es una muestra más de la deriva hacia el extremismo del Partido Popular y la desidia del Consell de Mazón a respetar la memoria de quienes lucharon en la Guerra de España y padecieron daños en ocasiones irreparables por defender la democracia y la libertad”.