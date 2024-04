🎙️35 anys, talla XL

En 2024 XL Recordings compleix 35 anys i a Sampleòpolis volem aprofitar l’efemèride per a dedicar un monogràfic a un segell fonamental per a la música electrònica –encara que no sols–, casa d’artistes de la talla The Prodigy, Adele, The White Stripes, Peaches, Tyler, The Creator, The XX, Yaeji, Blawan o de l’artista amb qui obrim cadascun dels nostres episodis: M.I.A, qui romandria en XL fins a 2011.

Londres.1989: després d’una dècada de thatcherisme que aconsegueix amb éxit el desmantellament de l’estat social i l’auge i consolidació dels valors individualistes, el segon estiu de l’amor està en marxa a Anglaterra, amb l’explosió de les rave parties, el consum desaforat d’èxtasi i una banda sonora made in Chicago. És un moment anterior a la Criminal Justice Act, una llei d’arrel puritana promulgada per a finalitzar amb aquesta “cultura rave”. És en aquest context que naix, al si de Beggars Banquet i, dins d'aquest, al de Citybeat, el segell XL.

En el pròxim episodi ens capbussarem al catàleg d’una discogràfica icònica a través, fonamentalment, de “Liberation Through Hearing” l’autobiografia del productor i propietari d’XL, Richard Russell, publicada per White Rabbit en 2020.

Tracklist Sampleòpolis T4E08: 35 anys, talla XL

00. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people (Arular, 2005)

01. T99 - Anasthasia - Out of history mix (1991)

02. SL2 - On a ragga tip (Original mix) (On a ragga tip, 1992)

03. House of pain - Jump around (House of pain, 1992)

04. The Prodigy - Charly (Trip Into Drum and Bass) (The Prodigy Experience, 1992)

05. The Prodigy - Voodoo People (Music for the jilted generation, 1994)

06. The Prodigy - Funky shit (The fat of the land, 1997)

07. Breakbeat Era - Ultra Obscene (Ultra Obscene, 1999)

08. Leila - To win her love (Courtesy of choice, 2000)

09. Basement Jaxx - Where's Your Head At (Rooty, 2001)

10. Gotan Project - Queremos paz (La revancha del tango, 2001)

11. Dizee Rascal - I Luv U (Boy in da corner, 2003)

12. Lemon Jelly - '88 aka Come Down On Me (’64 ’95, 2005)

13. Ratatat - Tropicana (Classics, 2006)

14. Radiohead - Weird Fishes / Arpeggi (In rainbows, 2007)

15. Beck - Gamma Ray (Modern Guilt, 2008)

16. The XX - Crystalised (The XX, 2009)

17. Tyler, The Creator - Yonkers (Goblin, 2011)

18. Gil Scott Heron & Jamie XX - Running (2011)

19. Vampire Weekend - Ya hey (Modern vampires in the city, 2013)

20. Jungle - Us Against The World (Jungle, 2014)

21. Ibeyi - Ash (Ash, 2017)

22. Arca - Reverie (Arca, 2017)

23. Blawan - Under Belly (Woke up right handed, 2021)

24. The Smile - The same (A light for attracting attention, 2022)

25. Yaeji - Done (Let's Get It) (With a hammer, 2023)

26. Overmono - Is U (Good Lies, 2023)