El 75% del sector cultural valencià preveu pèrdues d’ingressos per la pandèmia en el segon trimestre d’enguany

Hi ha dos escenaris possibles per al futur del sector cultural valencià: un luxe reservat per a unes elits determinades o un dret bàsic de la ciutadania. El professor de la Universitat de València Raúl Abeledo ha presentat divendres els resultats de l’enquesta de l’equip d’investigació Econcult sobre l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en les organitzacions i els agents culturals valencians. L’enquesta, basada en 410 respostes d’agents culturals, dona xifres inquietants per a un sector que ja va patir “amb una virulència especial” els “efectes devastadors” de la crisi financera del 2008.

L’informe afirma que la pandèmia de la COVID-19 “mostra la necessitat d’assumir el repte de transformació estructural de la cultura a la Comunitat Valenciana”. “La crisi actual pot accentuar la precarització i la supressió de llocs de treball”, ha advertit l’investigador Raúl Abeledo.

Més de la meitat dels enquestats, el 56,83%, han dut a terme iniciatives culturals gratuïtes durant el confinament, a pesar que el 75,37% esperen pèrdues en la previsió d’ingressos del segon trimestre del 2020. Així doncs, el 92,93% afirmen que es veuran afectat a llarg termini per les mesures del confinament. Els ajustos de plantilla (acomiadaments) s’han encruelit especialment amb subsectors com el de la gestió cultural o el de la literatura, mentre que el disseny o les arts s’han adaptat millor al teletreball.

El professor Raúl Abeledo ha explicat que el sector cultural està dividit entre unes poques empreses grans i una estructura de micropimes que “resta capacitat de negociació al sector amb vista a les polítiques públiques”. Un 42,2% dels enquestats no han tingut accés a cap mena d’ajuda pública (només el 7,32% declaren que n’han rebut en el moment de respondre a l’enquesta, feta entre el 16 d’abril i el 17 de maig). A més, assenyala l’informe, la irregularitat i la temporalitat de les condicions de treball en el sector cultural “influeixen de manera decisiva en les dificultats d’accés a les ajudes per no complir els requisits previstos”.

Els enquestats s’inclinen majoritàriament per una “acció integral i sistemàtica a través de la creació d’un pla estratègic per a fomentar la recuperació dels sectors culturals i creatius”, per damunt dels que aposten prioritàriament per l’augment de la contractació pública de les organitzacions culturals o els préstecs subvencionats. Abeledo ha reivindicat un “gir copernicà” per al model cultural, que apareix com un factor determinant per a l’estratègia de desenvolupament regional. La cultura, ha dit, ha de ser un “factor central” per la incidència que té en matèria de coneixement, creativitat i innovació.