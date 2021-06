Antifrau qüestiona la contractació de la dona de l’alcalde del PP d’un poble de 60 habitants en un centre sense gairebé ús

L’Agència Valenciana Antifrau va rebre un avís sobre la contractació de la dona de l’exalcalde de Vilanova de la Reina, una població menuda de l’Alt Millars de tot just 60 habitants, en els serveis de neteja del Centre de Desenvolupament Rural (CDR) de la localitat, sense pràcticament ús. “La seua faena és nul·la i innecessària, perquè no hi ha activitat en el local”, diu la denúncia.

El CDR de Vilanova de la Reina, no obstant això, no està formalment adscrit a cap àrea o servei ni té una relació de llocs de treball. El centre manté un ús escàs en els últims anys: presta un servei d’assessorament de tubericultura cada dues setmanes i ha dut a terme quatre accions de formació d’un dia de duració en els últims cinc anys.

Malgrat l’escassa activitat, el centre està net com una patena. Entre el 2016 i el 2020, ha mantingut un servei de neteja de sis hores diàries de dilluns a divendres. Des de l’1 d’octubre de 2020, després d’iniciar l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) els seus esbrinaments, la Diputació va reduir dràsticament l’horari a dos dies al mes durant dues hores.

Així doncs, l’“absència de responsable del centre que coordinara les activitats dutes a terme (...) segons el parer d’aquesta agència, ha contribuït a la falta de la diligència deguda respecte a aquesta prestació de serveis de neteja, innecessària amb relació a la utilització del centre”, retrau l’AVA.

En les seues al·legacions, la Diputació de Castelló, governada pel PSPV-PSOE i Compromís des del 2019, es desvincula de la “preparació i adjudicació” dels contractes administratius de la neteja i assegura que, quan va conéixer la investigació d’Antifrau, va procedir immediatament a modificar el contracte. La Diputació de Castelló entén que, com que no hi ha un responsable del CDR, “no s’havia comunicat anteriorment a aquesta corporació la seua baixa activitat o utilització”.

L’AVA sol·licita, per part seua, que la institució provincial nomene un responsable que s’assegure que la prestació del servei de neteja dels abundants centres dependents de la Diputació “tinga relació” amb les necessitats reals en funció de la seua activitat. L’agència que dirigeix Joan Llinares lamenta que aquesta decisió s’havia d’haver “adoptat amb anterioritat, adequant els nivells exigibles de neteja a la utilització real del local”. “Això no va ser possible perquè mancava de sistemes de vigilància i control del centre i de l’execució del contracte”, afirma Antifrau.

Així doncs, l’organisme ha desestimat les al·legacions de la Diputació de Castelló i ha finalitzat la tramitació de l’expedient d’investigació. L’AVA insta la institució provincial a elaborar un pla d’implementació en què revise els serveis de neteja de les dependències que té adscrites. D’aquesta manera, la Diputació haurà de tramitar les modificacions contractuals necessàries i per a futures licitacions.