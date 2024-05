Catalá mantindrà el túnel de Pérez Galdós, que quedarà amb dos carrils per sentit, carril bici i voreres més amples

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, juntament amb el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, van explicar dimecres que “l’equip de govern ha decidit posposar l’eliminació del túnel l’avinguda de Pérez Galdós, cosa que no implica renunciar-hi, ja que es desenvoluparà en un altre projecte posterior al marge del finançament de fons europeus, i durà a terme unes modificacions per a la renaturalització de la via.

En aquest sentit, Giner va indicar que l’opció seleccionada “es fonamenta en les conclusions dels estudis” fets per l’empresa adjudicatària del concurs d’idees i redacció del projecte que ha comptat amb la col·laboració d’experts en enginyeria civil de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Així doncs, les noves modificacions que es plantegen en la planta viària “per a complir els objectius marcats en el projecte de la Unió Europea”, segons afirma el regidor d’Urbanisme, preveuen dos carrils per sentit (un per a vehicle privat i un altre per a transport públic i taxi) més un carril unidireccional per sentit, segregat i d’1,5 metres d’amplària.

Aquest nou plantejament “permetrà ampliar les voreres fins a un màxim de 6 metres en els trams en què no discórrega el carril bici i, a més, es duran a terme millores acústiques per a minimitzar l’impacte sonor que provoca el pas inferior”, va dir Carbonell.

Així mateix, el regidor de Mobilitat va assegurar que, d’acord amb els informes de la UPV i de l’empresa redactora del projecte, “hi ha una sèrie de necessitats addicionals vinculades a la seguretat, que aquest govern complirà, i que consisteixen en la substitució de la llosa sobre el col·lector de tancament, el cost del qual és de 2 milions d’euros; una infraestimació dels costos d’urbanització per 3,6 milions d’euros; i la millora substancial del clavegueram per 2,6 milions d’euros. Tot això, juntament amb l’IVA, ascendeix a 9,9 milions d’euros de sobrecost que fa inviable cobrir el túnel en el moment actual”.

Compromís i PSPV critiquen els canvis

La portaveu de Compromís per València Papi Robles va denunciar que “es constata que Catalá tenia una decisió política ja presa sobre el projecte de la renaturalització de l’avinguda de Pérez Galdós i és que no volia eliminar el túnel, que és el que sempre han demanat els veïns i veïnes”.

Segons Robles, “els ha enganyat i ara responsabilitza la inacció del Govern anterior tot i que està ja 10 mesos fent una ‘pensadeta’ a aquest projecte, l’ha tingut paralitzat i hui ha dit que no hi ha temps a desenvolupar-ho” i ha afegit. “Li demanem que rectifique i continue amb el que reclama el veïnat: pacificar el trànsit i renaturalitzar aquesta avinguda per a avançar cap a una ciutat més amable. Que es deixe de fer declaracions grandiloqüents i es pose a treballar. Aquest projecte europeu no es pot tirar per terra. Tenia una oportunitat única que ha decidit desfer per la seua obsessió amb el vehicle privat i això és el que fa: implantar en la ciutat la batalla dels cotxes contra les persones”.

El regidor socialista Borja Sanjuán va denunciar la “burla i l’engany” de María José Catalá als veïns i veïnes de Pérez Galdós, després de confirmar-se que, en contra del que els va prometre, mantindrà el túnel en l’avinguda. “S’ha demostrat finalment, tal com alertàvem els socialistes, que Catalá mai va tindre realment cap intenció de continuar amb el projecte d’eliminació del túnel de Pérez Galdós que vam impulsar els socialistes durant l’anterior govern progressista. I no el suprimirà, perquè el seu model de ciutat és el dels cotxes, la contaminació, el soroll, les autopistes urbanes i, com s’ha evidenciat hui, amb la mentida i l’engany”, va manifestar després de saber-se que l’Ajuntament mantindrà el túnel.

Sanjuán va assenyalar, a més, la “falta de valentia de Catalá per no ser capaç ni tan sols de ser ella en primera persona qui informara els veïns i veïnes que els havia estat enganyant tot aquest temps” fent-los creure que compliria el compromís de l’anterior govern progressista. “Ho hem denunciat tot l’any, que no tenia intenció d’eliminar el túnel ,malgrat el que deia als veïns i veïnes i que, si al final acabava escometent la millora que havíem dissenyat, era perquè es veia forçada, perquè el projecte que vam redactar ho preveia així”, va dir.

“No l’elimina perquè no vol. I no pot eixir amb l’excusa econòmica, perquè acaba de renunciar a 70 milions d’euros en ingressos perquè deia que a aquest ajuntament li sobraven els diners. Després d’estalviar-los 70 milions als que més tenen i a les grans superfícies, no els pot dir ara als veïns i veïnes de Pérez Galdós que no té prou diners per a escometre l’eliminació del túnel”, va afirmar.

Crítiques de les entitats veïnals

Associacions veïnals que reclamaven l’eliminació del túnel, com ara Fora Túnel, la Raïosa, la Roqueta, Patraix, Abastos-Finca Roja i Arrancapins-la Petxina, han criticat la decisió del Govern municipal: “En primer lloc, volem expressar la nostra profunda preocupació pel fet que el govern municipal anuncie ara l’eliminació de la principal actuació de la reforma de l’avinguda, com és la supressió del túnel. A pesar que els regidors de Mobilitat i Urbanisme han expressat que això no implica la renúncia a la supressió del túnel, tornar a modificar la idea del projecte de reforma de l’avinguda per a continuar apostant pel manteniment dels nivells de trànsit i contaminació actuals suposa una oportunitat perduda per a la ciutat i una decisió presa unilateralment, a l’esquena de les entitats ciutadanes afectades”.

Els veïns i veïnes van lamentar que no sols patiran “nivells similars de contaminació atmosfèrica i acústica, sinó que, atesa la comunicació oficial de l’Ajuntament de València, tampoc es garanteix la presència d’un carril per al transport públic segregat, ni l’amplària mínima de 6 metres de les voreres a cada banda de l’avinguda, ni arbratge ni zones verdes”.

A més, van afegir: “Volem denunciar la manca de comunicació i transparència del Govern municipal amb les entitats de la ciutat. De fet, estem huit mesos esperant que ens citen per a reunir-nos i tractar la reforma definitiva de l’avinguda i, ara, ens hem d’assabentar per la premsa que el govern tampoc té prevista la supressió del túnel que ens van confirmar mesos arrere”.