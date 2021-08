El centre de València es prepara per al tancament a la circulació durant quatre dies en Falles

La ciutat de València afronta la tornada de les vacances amb una insòlita celebració de les Falles el mes de setembre condicionada irremeiablement per la pandèmia de la COVID-19. El format de la festa més capdavantera de la ciutat s’ha vist limitat per les estrictes mesures sanitàries que evitaran, en la mesura que siga possible, les grans aglomeracions típiques de cada mes de març en les mascletades, l’ofrena, els castells i la cremà. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja ha advertit que “la situació epidemiològica només permet el desenvolupament de determinats actes complint la normativa vigent”.

El que no canviarà, que ja és una tradició plenament assentada a la ciutat, és el tall de carrers i el tancament total del centre. Així doncs, en les quatre gran vies i la marginal del riu Túria el trànsit romandrà tancat entre les 16 h del 2 de setembre i les 6 de la matinada del dilluns 6. La prohibició no afecta els autobusos urbans, taxis, vehicles de servei públic, d’emergència, autoritzats i residents. Els de càrrega i descàrrega podran circular per la zona restringida de 06.30 a 12.00 h.

A més, un segon anell que inclou l’àrea entre les avingudes de Peris i Valero, Giorgeta i Pérez Galdós mantindrà prohibida la circulació segons les necessitats del trànsit faller, en matèria d’ofrena i altres actes.

Aquesta prohibició no afecta els residents en la zona restringida al trànsit, ja que els seus vehicles tindran accés a la seua propietat amb l’exhibició del DNI, permís de circulació, targeta de permís de circulació per a carrers de vianants, rebut d’impost de béns immobles o lloguer a nom seu que acredite aquesta residència. No obstant això, la Junta Central Fallera recomana que només s’hi accedisca i es transite de 06.30 a 11.00 i únicament quan siga imprescindible.

Ninots passats per aigua

Les fortes tempestes que han caigut a València dilluns han interromput momentàniament la instal·lació dels ninots de les falles. Alertades de la possibilitat de pluges, les comissions falleres han protegit amb plàstics els característics ninots que componen els monuments fallers.

El mestre major del Gremi d’Artistes Fallers, Paco Pellicer, ha assenyalat, en declaracions a Europa Press, que la pluja “no ha afectat el procés de la plantà” iniciat ja, tenint en compte que “no ha sigut excessiva”. “Ha estat bastant controlat. A penes ha afectat més enllà de la incomoditat de plantar amb aigua” en alguns moments, ha apuntat.

Sis punts violeta

L’Ajuntament de València ha organitzat sis punts violeta com un “espai d’informació, sensibilització i prevenció de les agressions sexistes dirigits a la població en general, així com d’atenció i ajuda a les possibles víctimes de qualsevol mena d’agressió sexual”, segons ha anunciat el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana.

Entre l’1 i el 5 de setembre, en horari de 19.00 a 01.00 hores (per complir el toc de queda establit per la situació sanitària), hi haurà mitja dotzena d’envelats il·luminats en color violeta amb pantalles enrotllables identificatives, i en cadascuna faran atenció especialitzada educadores socials, treballadores socials, psicòlogues, agents d’igualtat i promotores d’igualtat, formades en matèria de prevenció i atenció davant agressions sexistes.

“Els punts violeta són espais útils per a traslladar un missatge a la societat de rebuig a la violència masclista, establint canals més immediats i accessibles per a la denúncia i l’atenció a víctimes”, assegura la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud.