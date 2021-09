Comencen a Ontinyent les obres que trauran a la llum l’antic perímetre emmurallat de la ciutat

A Ontinyent han començat les obres que permetran traure a la llum l’antic perímetre emmurallat i dotar l’entorn d’un ascensor panoràmic. L’actuació suposa una inversió de més de 1’7 milions d’euros, subvencionada amb 982.000 euros pel Govern d’Espanya, a través del 1’5% Cultural.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha posat les obres del projecte de restauració de la Muralla Nord i la millora d’accessibilitat al barri de La Vila d’Ontinyent com “un exemple de recuperació del patrimoni com a atractiu turístic, ja que no sols ens permetrà recuperar la muralla i millorar l’accessibilitat al barri, sinó també a tenir més atractius turístics i patrimonials”.

Alberto Alberola, que intervenia en representació de l’empresa adjudicatària de l’obra, l’UTE Guerola Transer SL i Contratas Vilor SL, exposava que l’actuació, que es desenvoluparà durant un termini estimat de 16 mesos, inclourà línies d’acció diferenciades: la intervenció a l’edifici del carrer Trinitat 21, la reforma de la muralla en sí, i l’obra “principal” de millora de l’accés a La Vila amb ascensor i escales, així com l’estabilització del talús adjacent a la Casa Barberà, entre d’altres. “Aquest espai és un tresor d’Ontinyent i que està apagat, i al qual anem a donar llum”, manifestava. Alberola incidia en què, en ser una obra de restauració i rehabilitació, “els resultats visuals no seran ràpids, ja que l’actuació requereix de cates passes prèvies, i ha de ser minuciosa i amb molta cura”, assenyalava.

El regidor de Territori, Joan Sanchis, destacava l’impacte per a la ciutat que tindran el conjunt d’obres que estan actualment en marxa o són d’imminent execució a Ontinyent durant els propers mesos: prop de 8’8 milions en obres finançades majoritàriament amb subvencions gestionades per l’Ajuntament amb diverses administracions externes.

Sanchis recordava en aquest sentit que als 1’7 milions de l’actuació a La Vila que s’ha iniciat ara amb ajuda del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana cal afegir la posada en marxa de les obres antiinundacions a Benarrai (565.000 euros, amb ajuda de la Diputació de València) o les millores als polígons per valor de mig milió d’euros més, amb ajuda de l’IVACE depenent de la Conselleria d’Economia o els 4’7 milions d’euros del nou col.lector, amb ajuda de la Conselleria d’Agricultura, afegint-se en breu altres obres com la restauració del Pont Vell, amb mig milió d’euros més subvencionats per la Diputació de València.

El regidor explicava que afegint el milió d’euros executats enguany en actuacions com les executades al carrer Pare Fullana, el dipòsit d’aigua dels Tarongers o l’anell ciclopeatonal, va a totalitzar-se prop de 10 milions d’euros en obres públiques en al voltant de 2 anys, “unes obres que són fruit del treball fet per aquest Govern davant altres administracions als últims anys, i que van a suposar una important transformació de la ciutat”, concloïa.