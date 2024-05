La Diputació de València mediarà amb la Generalitat perquè es clausure la planta de reciclatge incendiada a Requena

La Diputació de València mediarà amb la Generalitat perquè es tanque la planta de reciclatge de Sant Antoni de Requena que es va incendiar el passat 15 d'abril i l'incendi del qual va estar actiu durant 17 dies. Així ho ha anunciat la vicepresidenta primera de la corporació provincial, Natàlia Enguix, durant la seua visita a la zona, acompanyada pel primer tinent-alcalde de Requena, Joaquín González, l'alcaldessa de Sant Antoni de Requena, Ana López, i la plataforma d'afectats per l'incendi, integrada per veïns i agricultors de la zona.

Enguix critica que s'autoritzen plantes de fems com la de Requena a la meitat de paratges amb cultius ecològics. Així recorda que es va originar un “núvol tòxic” sobre les poblacions de Requena i Utiel. Aquest succés va fer que la Generalitat obrira un expedient per irregularitats que podria portar al tancament definitiu de la instal·lació.

En la visita, Enguix es va mostrar “impactada pel desastre mediambiental” que ha causat un incendi “que mai degué produir-se perquè esta instal·lació hauria d'estar clausurada fa temps”. La vicepresidenta primera de la Diputació ha comentat que “no podem permetre ni consentir que en una terra que es dedica especialment al cultiu, com és Requena i les seues aldees, es produïsquen de forma repetida incidents amb una concessionària que pel que sembla no complix la normativa”.

La responsable provincial considera que “no podem exigir als agricultors que s'esforcen i que cada vegada tot siga més natural i apliquen mètodes ecològics, sense fitosanitaris i altres productes nocius, i consentir que estes coses succeïsquen”. En este sentit, la vicepresidenta primera ha posat els mitjans tècnics de l'àrea de Medi Ambient i el Consorci de la Diputació “a l'abast del veïnat i dels responsables polítics de Requena i les seues aldees”. “Si la concessionària no complix amb la normativa, esta planta ha de desaparéixer d'ací”, va assenyalar Enguix, qui va traslladar als afectats l'ajuda de la Diputació per a netejar els voltants, perquè el més important és la qualitat de vida de les persones“.

Joaquín González, primer tinent-alcalde de Requena, explicava que “volíem ensenyar això a la vicepresidenta de primera mà, perquè coneguera la problemàtica i demanar l'ajuda que la Diputació segur ens donarà, mediant amb la Generalitat i també en la neteja de les restes de plàstics que hi ha en zones com els col·legis o parcs infantils”.

Per part seua, Ana López Carrión, alcaldessa de San Antonio de Requena, reclamava “el desmantellament ràpid de la planta, que és un cúmul de restes que no corresponen, i del qual hem estat engolint fum negre 15 dies. No és el primer incendi que hi ha hagut i volem que això desaparega després d'un risc amb el qual portem convivint quasi 17 anys”.