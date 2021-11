Els treballadors en vaga de Pilkington es reuneixen amb el president de la Generalitat perquè medie per l’ERO

Una delegació dels treballadors de la planta de Pilkington de Sagunt s’han reunit amb el President de la Generalitat, Ximo Puig, a qui han explicat la seua situació després de que l’empresa haja presentat un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) amb el qual es pretén fer fora a 116 treballadors.

S’ha informat des de com es va crear l’empresa, amb les indemnitzacions dels treballadors, a l’empara de la reconversió industrial i rebent quantioses ajudes de les administracions, fins a l’actualitat. A més li han explicat els "grans esforços" dels treballadors "per adaptar-se a la demanda i aconseguit acords, amb la finalitat de poder ajudar la planta a superar situacions difícils en el passat i de manera més recentment, l’acord del 7 de juliol de 2020".

En la trobada s’ha sol·licitat al President que medie per a evitar la deslocalització de la producció i així per a evitar els acomiadaments anunciats. A més, se li ha instat a que informe al Govern central sobre la situació i es puguen determinar mesures que paralitzen aquest tipus d’accions per part de les multinacionals, màximament en un moment en el qual les polítiques socials del nostre país estan apostant pel manteniment de l’activitat i de l’ocupació, des de l’inici de la crisi.

Per part seua, Ximo Puig ha mostrat tot el seu suport i estar obert a poder reunir-se amb el Consell d’Administració de Pilkington NSG si fóra possible, a més de comprometre’s a informar el President del Govern.