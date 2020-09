Gandia posa en funcionament tres 'Quioscos digitals' a diferents punts de la ciutat per agilitzar tràmits administratius

L'Ajuntament de Gandia ha presentat el nou servei de ‘Quiosc Digital’, un sistema que permet agilitzar diversos tràmits administratius a l’instant, ubicat en tres punts diferents de la ciutat: Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia (plaça Major), Oficina del Padró (plaça del Tirant) i Oficina d’Atenció al Ciutadà del Grau (plaça Mediterrània).

El nou servei ha estat presentat per l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, acompanyada pel regidor delegat de Govern Interior i Coordinació Administrativa, José Manuel Prieto, i el director gerent de Teika, Nicolás Barber. Segons apunten fonts municipals, en una primera fase ja es pot sol·licitar cita prèvia, així com volants d’empadronament i de convivència. “I, progressivament, aniran incorporant-se nous serveis, com ara el pagament de taxes i tributs. D’aquesta manera, hi haurà un empleat públic al costat de cada quiosc per a poder orientar als ciutadans, ja que es necessita autentificació per a demanar la cita prèvia”.

Diana Morant ha destacat que “incorporem a l’Ajuntament una nova ferramenta tecnològica que agilitzarà tràmits administratius, amb la voluntat de convertir-nos cada vegada més en una Ciutat Intel·ligent adreçada a millorar i oferir uns serveis integrals a la ciutadania, els quals incorporen noves tecnologies de manera fàcil i intuïtiva per a facilitar la vida de les persones. Perquè, a banda de digitalitzar els processos administratius, també hem de digitalitzar la ciutadania perquè ningú es quede enrere ni en l’escletxa digital”.

L’alcaldessa de Gandia també ha remarcat que “a causa de la crisi de la COVID-19 hem hagut d’accelerar aquests sistemes. Així, els tràmits digitals ja superen als presencials i cada vegada més la ciutadania s’incorpora a la Seu Electrònica, agilitzant la seua relació amb l’Ajuntament”. En aquest sentit, des de l’1 de juny (sense comptar el període anterior de confinament) s’han realitzat 25.127 cites prèvies, amb una mitjana d’entre 5.000-7.000 cites prèvies al mes en tots els departaments municipals.

Per la seua banda, José Manuel Prieto ha assenyalat que “es tracta d’un sistema d’atenció híper-ràpid i del primer pas cap a la transformació de l’Oficina d’Informació en una Oficina d’Assistència, perquè hem de ser capaços d’oferir una atenció integral, en el mateix moment i en el mateix lloc, evitant que el ciutadà es desplace. Així, totes les atencions de pràcticament tots els departaments se centralitzaran en un futur en aquesta Oficina d’Assistència, on els quioscs digitals són el primer pas”.

L’edil de Govern Interior i Coordinació Administrativa també ha apuntat que “hem de ser capaços de multiplicar les cites prèvies i les atencions. Estem convençuts que durant els pròxims mesos podrem doblar o triplicar el nombre de cites prèvies per a millorar l’atenció al ciutadà, perquè l’Ajuntament ha d’estar al seu costat, sobretot en un temps tan complicat”.

Per últim, el director gerent de l’empresa proveïdora dels quioscos digitals, Nicolás Barber, ha agraït a l’ajuntament de Gandia “la confiança dipositada i eixa exigència que ens fa millors. L’ajuntament de Gandia és modèlic per a Teika, i hem adaptat les seues necessitats a la nostra tecnologia”. Barber ha afegit que “tècnics de l’Ajuntament i de Teika han estat tot l’estiu treballant per a posar en marxa els quioscos digitals. Per tant, esperem que l’experiència d’ús siga molt satisfactòria per al ciutadà”.