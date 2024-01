Gandia signa un conveni amb Diputació per prolongar un tram de la carretera Natzaret-Oliva

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia han anunciat la signatura d'un conveni de col·laboració que permetrà prolongar la carretera Natzaret-Oliva, amb la inclusió a més d'un carril bici i una vorera en paral·lel en el districte de Platja de Gandia, entre el carrer dels Degans i el carrer del Molí de Santa Maria.

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, indica que “les característiques d'esta intervenció, exigia també la implicació del propi ajuntament de la ciutat, el qual ha sufragat el projecte constructiu i farà el propi amb les necessàries expropiacions abans de començar les obres”.

“Una vegada es culminen estos passos previs -continua la també vicepresidenta segona de la Diputació-, des de l'àrea de Carreteres procedirem a executar l'obra segons el projecte aprovat, i cedirem la titularitat de la via a l'ajuntament de Gandia, ja que es troba ja en l'entramat urbà de la ciutat”.

“Es tracta d'un clar exemple de col·laboració entre institucions, perquè la ciutadania no entén de competències i el que demanda són solucions als seus problemes”, conclou Mazzolari.

Per part seua, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha mostrat la seua “satisfacció per l'impuls definitiu a este projecte que el veïnat del Grau i de la zona del Molí de Santa María venia reclamant des de fa molt temps, per la millora que suposa quant a connectivitat i accessibilitat d'este entorn”.

L'acord definitiu s'ha ratificat en una reunió que ha tingut lloc en l'àrea de Carreteres de la Diputació de València, en la qual han sigut presents la diputada Reme Mazzolari, l'alcalde José Manuel Prieto, així com tècnics de l'ajuntament de Gandia i de l'àrea de Carreteres de la institució provincial.

Característiques de l'actuació

L’execució del nou tram permetrà la prolongació de la CV-605 al seu pas pel carrer dels Degans fins al Carrer Molí de Santa Maria, evitant el pas de vehicles pesats pels vials urbans del municipi de Gandiia, l'ús del qual és principalment residencial i rural.

La intervenció preveu la construcció d'una glorieta de 55 metres de diámetre exterior en l'actual carrer Molí de Santa Maria, la secció transversal de la qual comptarà amb una zona enjardinada de 14 metres de ràdio.

Esta glorieta serà el punt d'inici d'un tram de nou traçat de 355 metres de longitud amb una calçada per cada sentit separades per una mitjana enjardinada. Així mateix, la infraestructura comptarà amb un carril bici i una vorera per als vianants.

A conseqüència del conveni subscrit entre Diputació i l'Ajuntament de Gandia, este tram de carretera es cedirà al consistori en finalitzar les obres, de manera que el propi municipi es farà càrrec del seu manteniment.