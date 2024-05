L'Ajuntament de Morella renovarà l'entrada al poble per Sant Miquel

L'Ajuntament de Morella renovarà l'entrada al municipi per Sant Miquel. D'aquesta manera, el projecte ha previst millorar tota la zona exterior del portal i un accés de vianants fins als llavadors amb una intervenció que compta amb un pressupost de 201.660 euros. Avui s'ha publicat la resolució de la Diputació de Castelló per a portar a terme la intervenció a través del Pla Impulsa. Al voltant de 134.000 euros, la meitat este any i l'altra per al 2025, ja que és un pla bianual.

L'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “es tracta d'una actuació molt important per a renovar l'accés a Morella per Sant Miquel, el qual actualment presenta molts desperfectes que cal reparar”. El primer edil ha explicat que “l'asfalt d'esta zona està molt deteriorat, aquesta és una actuació molt útil per a fer més segur este accés, així com bonic i atractiu, ja que és la principal entrada de visitants a Morella i de molts de veïns i veïnes” i ha afegit que “a més, creiem que és fonamental connectar aquest espai amb la zona de la torre de la Font Vella per fora de la muralla, un lloc on passen vehicles a una velocitat elevada i moltes persones caminant, per la qual cosa és necessari un pas de vianants des de Sant Miquel fins als llavadors”.

Actualment, s'han presentat les memòries necessàries i s'ha iniciat la redacció del projecte de millora de tota esta zona. El termini marcat per a finalitzar l'actuació ha de ser abans d'acabar l'any 2025.