L'alcaldessa de Requena (PP) elegida presidenta de la FVMP per àmplia majoria sense vots en contra

L'alcaldessa de Requena i membre del PP, Rocío Cortés, ha sigut elegida aquest dimecres presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per àmplia majoria -un suport atorgat per PP, PSPV i Compromís- en la 16 Assemblea que aquesta entitat ha celebrat en Fira València per a renovar els seus òrgans de govern després de les eleccions locals del 28M.

La candidatura encapçalada per Cortés, que substitueix en la presidència a l'alcalde d'Elda (Alacant), el socialista Rubén Alfaro que ha estat al capdavant de la FVMP des de 2015, ha sigut de “consens” i l'única presentada i ha rebut només una abstenció i cap vot en contra.

L'abstenció procedeix d'Esquerra Unida (EU), formació que no tindrà representació en la Comissió Executiva de l'entitat -l'òrgan de govern que compta amb 26 membres- després de no haver rebut suficient representació municipal en els últims comicis locals. EU estarà en el Consell de la FVMP, del qual formen part 53 persones.

En la votació, la candidatura liderada per Rocío Cortés ha aconseguit el suport de 221 dels 222 assistents, la qual cosa representa 3.979,5 vots a favor, com ha explicat després del recompte l'alcalde d'Alacant i president de la 16 Assemblea de la FVMP, Luis Barcala. L'única abstenció representa 15 vots.

En l'executiva que a partir d'ara encapçalarà la primera edil de Requena seran presents en les vicepresidències el PP -amb representació majoritària en la FVMP-, el PSPV i Compromís. La vicepresidència primera l'ostentarà l'alcalde de Benicarló (Castelló) i membre del PP, Juanma Cerdà; la segona, el primer edil d'Elda i expresident socialista de l'entitat, Rubén Alfaro; i l'alcalde d'Alzira (València) i membre de Compromís, Alfons Domínguez.

Rocío Cortés ha assegurat que per a ella és “un honor” haver sigut nomenada presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i ha indicat que Requena, la localitat de la qual procedeix, entén “molt bé la problemàtica” dels municipis, “no sols d'interior i costanera” sinó també la dels xicotets nuclis.

Cortés ha destacat que la seua població, la de major terme municipal de la Comunitat Valenciana i una de les de major extensió d'Espanya, té 25 llogarets i així, al costat de la ciutat, 26 nuclis per a gestionar.

La nova responsable de la FVMP ha manifestat la seua idea de “presidir aquest organisme de manera conjunta amb la resta d'integrants” i preocupant-se “de les necessitats i els problemes dels municipis, tinguen la grandària que tinguen”. “És necessari reforçar serveis i unir-nos. La unió fa la força”, ha assenyalat .

En aquesta línia, ha afegit que els qui han participat en l'Assemblea de la FVMP i formen part d'aquesta institució, alcaldes i regidors, s'enfronten “a problemes semblants” davant els quals ha instat a treballar conjuntament. Ha parlat, com també ha apuntat Rubén Alfaro, d'afrontar “reptes” com la despoblació, la captació i gestió de fons europeus, i l'atracció i conservació de “talent” en les administracions locals.

“Fer un bon equip”

“La meua intenció és fer el que crec que faig millor, fer un bon equip i aconseguir que quan jo no estiga tot funcione igual de bé”, ha subratllat Rocío Cortés en el discurs que ha pronunciat després de ser proclamada presidenta, que ha tendit la mà als integrants de la de la FVMP per a treballar d'aqueixa manera.

“Negociem junts i mirem en una única direcció. Soc ací per a escoltar i junts tendir els fils necessaris per a resoldre els problemes existents. Hem de posar en valor el que ens uneix i anteposar els interessos dels veïns. Així serà més fàcil arribar a punts de trobada pel bé de tots ells”, ha afirmat l'alcaldessa de Requena.