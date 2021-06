Ontinyent ajuda a les empreses del Clúster Tèxtil Sanitari a elaborar un pla de màrketing en productes del sector

Dins del conveni impulsat per l’Ajuntament d’Ontinyent i l’associació ATEVAL, per al desenvolupament i consolidació del Clúster Tèxtil Sanitari, la ciutat acollia aquest dimarts la primera de les dues jornades d’un nou taller especialitzat per a estes empreses. Es tracta d’una jornada tècnica a la que es formarà en l’elaboració d’un Pla de Màrketing i Comunicació personalitzat, que tindrà lloc en dues jornades els dies 29 de juny i 6 de juliol, i que inclou una tutoria estratègica individualitzada per a cada participant.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, destacava l’interès d’un taller formatiu “que permetrà a les empreses posicionar-se i diferenciar-se en el mercat en el llarg termini, i que té un important avantatge en la tutoria individual que permetrà elaborar el pla de màrketing i comunicació de cada empresa, centrat en productes higiènics, sanitaris i EPI’s. D’aquesta manera, en acabar el taller i la tutoria, cada participant no sols haurà après a fer un Pla de Màrketing en el nou sector, sinó que l’haurà pogut realitzar”, assenyalava.

El taller és impartit a la seu d’ATEVAL per Luis Ortega, de la Consultoria de màrketing estratègic i desenvolupament de negoci BE23 Marketing. Entre les qüestions que es tracten a la part teòrica es troben apartats d’anàlisi extern i intern; definició de l’objectiu i estratègia corporativa; definició d’àrees clau; elecció de les accions a realitzar; elaboració de pressupost o planificació i control d’accions.

Cal recordar que la realització de jornades tècniques és una de les quatre grans línies d’acció del pla d’impuls al Clúster Tèxtil Sanitari, que també contempla la creació d’una oficina tècnica de suport a les empreses d’Ontinyent que tinguen voluntat de reconvertir la seua producció o part d’ella a la fabricació de material sanitari o d’EPIs; un viatge a la Fira Medica de Dusseldorf, la fira líder mundial de tecnologia mèdica, per a poder organitzar la participació com a expositors d’empreses d’Ontinyent; i el suport de consultoria per a la implantació de la norma de qualitat ISO 13485 i el marcatge CE.

Pablo Úbeda posava de relleu la importància de l’impuls al Clúster Tèxtil Sanitari que estan duent a terme l’Ajuntament i ATEVAL “per tot allò que comporta d’impuls al manteniment de llocs de treball a la zona i també de reducció de la dependència d’altres països de materials com a màscares, bates, equip de protecció o elements de desinfecció de materials i persones, per evitar situacions de desabastiment com les viscudes en 2020”,concloïa.