Ontinyent inaugura el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana

Ontinyent obria aquest dilluns les portes del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana a les visites del públic en general. Representants de l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana, Caixa Ontinyent, la Diputació de València, Coeval, ATEVAL i el conjunt de la Fundació Museu del Tèxtil; empreses participants al projecte; membres del teixit associatiu local i de la família Revert (anteriors propietaris de la nau on s’ubica el museu) assistien a un acte on totes les intervencions coincidien en destacar aquest com un dia “històric” al qual s’arriba després d’un intens treball conjunt especialment als últims anys.

L’alcalde d’Ontinyent i President de la Fundació, Jorge Rodríguez, recordava el camí iniciat “quan fa 11 anys ens vam posar a treballar en un projecte que de vegades pensàvem que no podríem emprendre, per una situació complexa en la Fundació en la que ens vam posar a treballar. Fruit d’una decisió molt meditada i un esforç col·lectiu, vam sanejar la Fundació i començar a materialitzar allò que fins aleshores només eren idees per aprofitar el continent i la part de contingut que teníem”. Un projecte “doblement coral” només pel treball sinó també pel finançament : 1’2 milions per a la I Fase (900.000 de la Generalitat i 300.000 euros de l’Ajuntament) i 2’3 per a la segona, les obres de la qual s’han iniciat ara (600.000 euros de fons europeus, 500.000 de la Diputació i 1’2 de l’Ajuntament), per a un total de 3’5 milions d’euros.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, destacava que fins a arribar a aquest dia, la Fundació “ha transitat per camins complexos”, posant de relleu la implicació directa del President Ximo Puig i de la Generalitat, “que seguirà estant al costat d’Ontinyent, la Vall d’Albaida i la Comunitat Valenciana”. El vicepresident de la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, recordava l’esforç de la Diputació per participar també del projecte, “que serà un referent de cura de la nostra història, un focus d’atracció turística, i un llegat meravellós per al futur. Un treball conjunt i de l’alcalde en concret que és un gran exemple de com recuperar la nostra història per tenir un futur millor”, manifestava.

El President de Caixa Ontinyent, Pepe Pla, també destacava el treball conjunt i el caràcter històric d’un dia “on donem un impuls al tèxtil, que deu seguir sent una part fonamental de l’economia local”. El President d’ATEVAL, Pepe Serna, apuntava per la seua part que aquest “segueix sent un projecte a mitjà i llarg termini, que deurà seguir sent prioritat per part de tots com a element de referència, d’un gran valor històric, que ens represente i ens faça sentir orgullosos d’allò que tenim ací”.

Des de la coordinació del projecte de musealització intervenien el professor de Museografia de la UV Rafael Gil i la historiadora de l’Art i Màster en Patrimoni Marta Berlanga. Gil explicava que “el museu ha estat un somni que finalment veu la llum de la forma adequada”, explicant que el discurs museístic és un relat senzill a partir de les 3 fases dels processos del tèxtil des d’una perspectiva històrica.

Berlanga posava de relleu “la nova etapa” que s’obri per visibilitzar i difondre el patrimoni industrial i tèxtil valencià, i recordava que el discurs museogràfic canviarà i s’adequarà una volta finalitzen les obres de la II fase del museu, actualment en execució en la nau més propera al riu Clariano, que junt a la nau ja construïda tindrà ús com a espai expositiu i d’activitats que suposen un impuls per al teixit econòmic de la zona. La I fase del Museu ja es pot visitar pel públic en general de 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 19:30 hores amb entrada lliure.