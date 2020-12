Ontinyent suavitza les mesures municipals anticovid per la davallada de positius, mentre Carlet les prorroga per l'estancament

Els municipis valencians continuen prenent mesures segons l'evolució dels positius per COVID-19, i així mentre a Ontinyent l'alcalde ha anunciat una rebaixa de les restriccions per la davallada de positius a la localitat, a Carlet es prorroguen en veure que s'han estancat i no acaben de baixar.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat la fi d’algunes de les restriccions posades en marxa el passat 6 de novembre a la ciutat, addicionals a les imposades a la Generalitat Valenciana, davant la positiva evolució de la pandèmia a la ciutat.

El primer edil constatava que a l’últim encontre d’alcaldes de la zona mantingut amb el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent es constatava que la incidència de la COVID-19, que va arribar a tenir una incidència acumulada a 14 dies de 993’59 casos per cada 100.000 habitants en la setmana del 9 al 15 de novembre, s’ha rebaixat fins als 254’04 casos per cada 100.000 en la setmana del 30 de novembre al 3 de desembre. Al nombre total de casos, en aquest mateix període s’ha passat de 185 a 26 casos actius.

Entre les mesures municipals que es modifiquen, tornen a autoritzar-se els actes i els esdeveniments de concurrència pública socioculturals, esportius i lúdic festius; i es reobrin el Teatre Echegaray, la Sala Gomis, els museus municipals, la sala d’exposicions de la Casa de Cultura, el Palau de La Vila, les Cases de Cultura de Sant Rafel i La Vila; les biblioteques públiques i sales de lectura municipal i l’Espai Jove. També es reobrin el Centre Ocupacional “José Antonio Bodoque”, el Centre de Dia Caixa Ontinyent i el centre de Dia d’Inserció Sociolaboral “El Rogle”; així com els jocs infantils dels parcs i jardins i les pistes esportives als barris i el “Pumptrack”. Romandran tancats al públic, però, el Centre Cívic del Llombo, el Centre Integral de Majors i el Centre Cívic de

Sant Rafel, així com la piscina coberta i les instal·lacions esportives municipals, que podran ser utilitzades per a competicions i entrenaments d’esportistes federats, tal com marca la normativa autonòmica. Pel que fa als mercats ambulants de Dilluns i Diumenge, s’autoritza la seua celebració a partir del dilluns 7 al 50% del seu aforament; i el bus urbà recupera l’ús total de les seues places.

L’alcalde insistia en aconsellar a la població, especialment a la considerada d’alt risc, que seguisca les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries, i que la ciutadania s’informe a través dels mitjans oficials i evite la proliferació d’informacions falses.

Carlet prorroga les mesures

Pel que fa a Carlet el nombre de casos actius s’estanca al voltant de les 90 persones en l’últim període del mes de novembre. Salut Pública ha indicat així que la taxa d’incidència acumulada de casos de coronavirus per 100.000 habitants s’establix en 562’15.

L’Ajuntament de Carlet manté les restriccions en els espais públics com els parcs, jardins i zones de jocs infantils o esportives urbanes. Se suspenen tots els actes públics festius o d’oci i els actes culturals municipals programats en espais tancats es realitzaran amb el públic assegut i sempre que no se supere el 30% de l’aforament autoritzat.

L’Ajuntament reitera a les cooperatives, empreses i persones que porten a terme la recol·lecció de la fruita de temporada que extremen les precaucions en seguretat i adopten mesures com que les quadrilles de collita han de ser, tant com siga possible, grups estables i permanents, s’ha de procurar mantindre les distàncies durant la collita i dur sempre les mesures de protecció necessàries (mascareta i neteja de mans) i les parades per a esmorzar o dinar s’han de fer un grups menuts, guardant les distàncies i portant la mascareta de seguretat el major temps possible.

Així mateix, l’Ajuntament de Carlet ha informat la Conselleria de Sanitat d’esta nova pròrroga, que allarga la situació de mesures extraordinàries fins al pròxim 17 de desembre.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, explica que "és necessari prorrogar 15 dies més estes mesures amb l’objectiu de posar fre al procés d’escalada dels casos positius i evitar l’expansió del virus, especialment, a les persones més vulnerables, amb la lògica afectació en el sistema sanitari i hospitalari".