Sagunt impulsa un procés participatiu perquè els veïns opinen sobre el projecte de remodelació del passeig marítim

L’Ajuntament de Sagunt pretén remodelar el passeig marítim creant un espai amb usos diversos, amable, inclusiu i respectuós amb el medi ambient. Per això, necessita que la Demarcació de Costes de València li cedisca les competències sobre este. Amb la finalitat d’obtindre-les, l’Ajuntament realitzarà un projecte de remodelació amb les propostes recollides per part de tota la ciutadania i que complisca amb els requisits de la citada demarcació.

Per eixe motiu, el departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sagunt presenta el procés de participació titulat “La teua mar per a la remodelació del passeig marítim del Port de Sagunt”, amb la finalitat de fer partícip tant a la ciutadania de tota la comarca com a usuaris de la platja i turistes. L’enquesta, que es podrà emplenar fins al 8 d’agost, està enfocada principalment a saber l’opinió sobre les necessitats, possibles usos, les millores del passeig i la seua relació amb la trama urbana.

“Hui presentem un projecte del qual som conscients que portarà temps, però que considerem que és imprescindible per al futur de la nostra ciutat. Recordem que hui dia el Passeig Marítim és una competència de la Demarcació de Costas i, per tant, del Govern d’Espanya. Així i tot, des de l’any 2000 la idea del Ministeri ha canviat i s’ha considerat que són elements urbans integrats a la ciutat i que, per tant, els qui han de promoure la seua remodelació, la seua actualització i la seua renovació han de ser les pròpies ciutats”, segons ha explicat l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

L’objectiu principal de la campanya és crear una eina de participació de fàcil accés que reculla una valoració de la ciutadania sobre les necessitats de transformació de l’espai, les diferents possibilitats d’usos, les dotacions públiques, la millora dels espais verds, la mobilitat i l’accessibilitat. Amb el resultat de la consulta s’elaborarà un informe que servirà per a la redacció del projecte de remodelació del Passeig Marítim. També s’ha realitzat un vídeo promocional sobre la campanya.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha explicat que serà un procés llarg: «primer hem de presentar un projecte bàsic amb tota la informació d’anàlisi de les diferents possibilitats d’ús i d’aspectes econòmics, perquè Costes comence a estudiar-ho. Diversos mesos després de la presentació del projecte, obtindrem una resposta de Costes de si ens concedix o no la concessió del passeig o si hem de modificar la documentació i informació aportada. Una vegada Costes ens done la concessió, entrarem en una nova fase en la qual l’Ajuntament ja seria l’entitat competent per poder replantejar eixa remodelació i, llavors, sobre la base d’eixe projecte bàsic, durem a terme un projecte constructiu que posteriorment tindrà una licitació de l’obra». Al que ha afegit: “Tenim clar que és un procés llarg i és un projecte que no podrem finalitzar-lo en esta legislatura, però sí que és important avançar en eixa direcció. Per eixa raó, volem que este projecte siga vist com un projecte de tots i de totes i ens agradaria comptar amb la màxima participació”.

El dispositiu de participació s’abordarà simultàniament de dues maneres. D’una banda, l’aportació de propostes per part de la ciutadania es realitzarà a través d’una enquesta breu i senzilla que es podrà dur a terme fins al 8 d’agost a través d’un codi QR, que estarà disponible en els cartells que estaran distribuïts pel municipi, en la pàgina web www.participasagunto.es i en els comptes de Facebook i Instagram Participa Sagunt.

D’altra banda, amb la realització de reunions deliberatives telemàtiques amb l’objectiu de conéixer més en profunditat les diferents necessitats segons els sectors de la població. A partir de demà es convocaran per a la seua participació als consells consultius municipals de medi ambient, econòmic i social, d’accessibilitat, d’igualtat, de turisme i de comerç, de majors i de joventut i infància. També es convocarà a les associacions veïnals, socials, comercials, hostaleres, esportives i culturals de Sagunt. Les entitats interessades a participar en este procés podran posar-se en contacte a través del telèfon 610.557.380 o enviant un whatsapp indicant el nom de l’organització.

La regidora de Participació Ciutadana, Ana María Quesada, ha assegurat que «en el que ens basem fonamentalment és en un projecte que afecta a tot el municipi i que, per tant, requerix que tota la ciutadania participem a decidir i a posar el nostre gra d’arena en com volem que siga este passeig i en com millorar-lo». Per eixe motiu, es comptarà amb la col·laboració de “diferents associacions del municipi i de diferents consells municipals com són el de Medi Ambient, el de Comerç, el de Turisme, el d’Igualtat, el Consell Econòmic Social i també el Consell Municipal de Joventut i Infància”.

Tant la realització del qüestionari, com la dels tallers deliberatius comença a partir de hui i es prolongarà fins al 8 d’agost.