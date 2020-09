Ni Villanueva de Castellón ni Castelló de la Ribera: Castelló

El poble fins ara conegut com Villanueva de Castellón, però que també ha sigut anomenat Castelló de la Ribera i històricament Castelló de Xàtiva passa a tindre definitivament com a nom oficial l'únic mot comú de les anteriors denominacions: Castelló.

Així ho publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquest dimarts, posant en principi punt i final a una polèmica en aquest municipi de 7.000 habitants de la Ribera Alta, i que ha sigut una qüestió política que fins i tot va arribar als tribunals.

Des de finals d'any, i en diversos plenaris consecutius, la majoria progressista de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat el canvi de denominació de la localitat amb la intenció d'acabar amb la polèmica amb un nom més neutre, no obstant des del PP s'ha rebutjat el canvi ja que prefereixen el manteniment del nom oficial com a Villanueva de Castellón, escrit en castellà únicament.

L'aprovació definitiva de la denominació l'ha realitzada el Consell després del dictamen favorable elaborat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que en el seu ple del passat 26 de juny va acordar que el nom més adequat era el topònim 'Castelló'. En l'informe de la Secció Onomàstica s'afirmava que aquesta és "la denominació correcta i adequada des del punt de vista històric i lingüístic", perquè Castelló és "la manera tradicional per la qual és coneguda la població en tota la comarca i per tots els veïns", i fa referència a aspectes històrics del nom des del segle XIII.

La polèmica de la denominació es va iniciar a principis dels anys 80 quan el govern local socialista va adaptar al valencià amb Vila Nova de Castelló el nom oficial en castellà de Villanueva de Castelló. Posteriorment el govern d'EUPV, per diferenciar el nom del de Castelló de la Plana va afegir l'extensió de Castelló de la Ribera comptant amb l'aval del Consell Valencià de Cultura (CVC) i sent aprovat definitivament el1994.

Aquestos canvis, no obstant, van ser rebutjats per la dreta local que va portar l'assumpte a la justícia a través del Col·lectiu Pro Referèndum (assessorats per la figura de Juan García Sentandreu, membre de l'extrema dreta valenciana). En els tribunals la causa de defensa del nom va ser assumida per la Generalitat, aleshores en mans del PSPV, però amb el canvi de govern i l'ascens al consell del PP d'Eduardo Zaplana l'executiu autonòmic es va retirar del cas i finalment el TSJCV va sentenciar el 1998 el retorn al nom en castellà de Villanueva de Castellón, que va ser acceptat pel govern local.

Malgrat tot el nom mai ha sigut de consens entre els veïns, i s'ha pogut apreciar amb cartelleria esborrada, pintada, renomenada i més enllà, fins i tot l'ajuntament de la localitat tenia una doble entrada a la seua web municipal a través tant de castellodelaribera.es com de villanuevadecastellon.es.

Ara, amb el nom asèptic de Castelló s'espera que esta batalla que ha durat gairebé 40 anys haja estat liquidada amb una decisió salomònica.