Compromís denuncia davant la Fiscalia la comptabilitat del PP en la Diputació d'Alacant

El portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana, ha presentat aquest dijous un escrit davant la Fiscalia en el qual sol·licita que investigue el buidatge del compte bancari del Partit Popular on s'ingressava la dotació econòmica que rebia el grup conservador en la institució provincial. Els fons del compte del PP en la CAM, tal com va revelar aquest diari, van ser retirats mitjançant dos xecs, coincidint amb la caiguda de José Joaquín Ripoll com a president de la Diputació, assetjat per casos de presumpta corrupció. L'operació es va fer el 8 de juliol del 2011, un dia després de l'últim ple de la Diputació presidit per Ripoll.

El compte del PP en la Diputació d'Alacant tenia un saldo de 65.011 euros, que passà a ser de 31,99 euros després del cobrament de dos xecs en altres entitats bancàries. Així, el primer xec, per import de 48.429,36 euros, es va ingressar en l'oficina principal de Bankinter a Alacant. El segon, per import de 16.550,64 euros i amb numeració correlativa a l'anterior, es va ingressar en l'oficina del BBVA d'empreses en la rambla de Méndez Núñez, segons es desprén de la documentació a la qual va tindre accés eldiario.es.

El portaveu de Compromís en la institució provincial, Gerard Fullana, ha denunciat que no hi ha rastre de la comptabilitat del PP entre 2007 i 2015, el període que comprén l'última legislatura de José Joaquín Ripoll i Carlos Mazón, com a president i vicepresident de la institució respectivament. En aqueix període, segons Fullana, el grup del PP va manejar sense acreditació poc més de 400.000 euros.

En un altre escrit, la formació valencianista ha denunciat els ingressos d'uns 930.000 euros de la Diputació d'Alacant al PP, entre 2007 i 2019. Es van transferir 480.000 euros de les arques de la institució provincial al PP. "No existeix cap comptabilitat, cap factura, no hi ha ni un sol document en la Diputació que acredite el destí finalista d'aquests ingressos. No ens ho han entregat a nosaltres ni al Síndic de Greuges i argumenten que han passat anys i no tenen obligació de guardar la documentació o que hauria sigut destruïda pel PP", assenyala Fullana.

En el cas que investiga el Tribunal de Comptes, Compromís ha aportat al Ministeri Fiscal proves d'una presumpta falsedat documental d'Eduardo Dolón, vicepresident de la Diputació. Els certificats que va aportar, segons el parer de Fullana, serien falsos: "Aportem proves tipogràfiques que s'han modificat aqueixos informes a posteriori i els informes de la gerent del PP, Yolanda Díaz, certificant justament el contrari".