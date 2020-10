Compromís, sobre els Pressupostos de l'Estat: "Garantiran la prestació dels serveis públics valencians"

Els Pressupostos Generals de l'Estat inclouran bona part de l'agenda valenciana'. Inversions territorialitzades, més finançament per al sistema de dependència i la condonació del deute del consorci de la Marina de València, que va organitzar la competició de la Copa Amèrica en 2007. Així ho ha destacat el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, en una compareixença posterior a la presentació de l'avantprojecte pel president del Govern, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias.

Encara que el diputat valencià ha recordat que la negociació amb el seu partit -i per tant el seu vot favorable- no està tancada, destaca un "alt grau de compliment" dels compromisos de l'acord d'investidura subscrit entre Compromís, el PSOE i Unides Podem. El compliment d'aqueix acord, que inclou la reforma del sistema de finançament, és la condició de la coalició valencianista per a donar el 'sí' als comptes públics.

Baldoví aplaudeix que les inversions per a la Comunitat Valenciana superen notablement el 10% -el seu pes poblacional-, una xifra allunyada de la dels últims pressupostos de Cristóbal Montoro, que van retallar en un 32% la inversió per al territori. Sobre el finançament del sistema de dependència, el diputat valora que "hi haurà un augment significatiu del finançament per part de l'Estat", per a acostar-se al 50% que marca la llei. L'any passat, el Govern va sufragar només el 12%. "Aquests pressupostos garantiran la prestació dels serveis públics valencians al mateix nivell que altres comunitats autònomes", expressava el parlamentari.

Baldoví ha reivindicat el paper del seu partit en les negociacions dels pressupostos per a incorporar l'agenda valenciana i ha destacat els compromisos adoptats pel Govern, encara que el document amb l'avantprojecte encara no ha sigut aprovat pel Consell de Ministres ni és públic."Volem veure els pressupostos i que aqueixos compromisos es vegen plasmats negre sobre blanc en el paper i, en tot cas, dir que la negociació continua oberta, que hi ha capacitat de millora i que pot haver-hi noves millores que ens facen acostar-nos al sí", ha assenyalat el diputat.