Compromís recorda l’oposició de González Pons a l’ampliació del Port de València i el PSOE s’alinea amb la dreta

El Congrés dels Diputats va acollir dimarts el debat sobre la proposició no de llei (PNL) contra l’ampliació del port de València promoguda per la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per col·lectius veïnals i ecologistes, i secundada per Unides Podem (UP), Compromís, Més País-Verds Equo, Nova Canàries, ERC i la CUP.

La diputada per València de la formació morada, Rosa Medel, va ser l’encarregada de defensar la PNL en què va instar el Govern a desistir del projecte actual d’ampliació i a renunciar a la construcció d’una nova terminal de creuers al costat dels poblats marítims.

Encara que el resultat de la votació de la PNL se sabrà dijous, és clar que no tirarà avant, ja que durant el debat van anunciar la seua oposició i, per tant, el seu suport a l’ampliació del port amb la declaració d’impacte ambiental del 2007 feta sobre un projecte diferent els representants del PSOE, Ciutadans, PP i Vox.

En la seua intervenció, Medel va recordar que “fa més de 15 anys es va elaborar un projecte d’ampliació del port de València que va necessitar una avaluació ambiental que va concloure amb una declaració d’impacte ambiental feta el 2007 (DIA 2007)”

En aquests moments “l’Autoritat Portuària Valenciana (APV) promou una nova macroampliació, com una segona fase, que no té res a veure amb el projecte original, però que pretén sostindre’s en la mateixa DIA del 2007”, a pesar que “incrementa el dragatge i el moviment de terres, amplia l’esplanada d’operacions i reubica l’actual terminal de creuers que es va acabar de construir amb fons europeus fa a penes 10 anys” en una ubicació limítrofa al barri de Natzaret. “I no sols això, necessitarà altres infraestructures inevitables per a fer-la viable” com l’accés nord, que “transformaran el litoral i la ciutat deixant una important empremta ecològica”.

Per aquest motiu, va insistir que la PNL “demana al govern que l’APV desistisca del projecte actual d’ampliació del port de València i de les infraestructures com l’accés nord”. S’insta el govern “a aplicar criteris de responsabilitat ecoclimàtica” i a abordar “una reforma de l’actual Llei de ports per a adaptar-la als objectius de desenvolupament sostenible en un context d’emergència climàtica i la lògica descentralització territorial en la presa de decisions”.

Per part seua, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, va recordar als fervents defensors de l’ampliació del port, especialment al PP, que “el 30 de setembre de 2019 el diari Las Provincias va publicar una columna sota el títol ‘Ribó té raó’ en la seua oposició de l’ampliació del port de València”. Baldoví va posar en evidència que el signant de l’escrit “no va ser un nacionalista perillós, sinó l’eurodiputat valencià del PP llavors i ara també sotssecretari d’acció institucional del PP, Esteban González Pons”.

Dos anys més tard, a través de les seues xarxes socials, Pons va tornar a qüestionar l’ampliació: “El port de Rotterdam crea llocs de treball (ni tants ni per descomptat d’alta qualificació), però per la seua causa quilòmetres i quilòmetres de costa són sacrificats. Jo no vull això per a València i reclame un debat públic i lliure perquè la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges”.

El diputat de la coalició valencianista va recordar que, a més d’oposar-se a l’ampliació del port de València per l’absència d’una DIA que garantisca que no hi haurà riscos per a les platges del sud i per a l’Albufera, Compromís va presentar fa poc un model de port més sostenible, capaç de donar resposta a la demanda de l’economia local sense necessitat d’ampliar-se i “més democràtic, les decisions del qual depenguen de la ciutadania”.

Per part seua, el diputat socialista per València, Vicent Sarrià, tenia la papereta difícil de defensar el projecte des del punt de vista de la sostenibilitat, cosa que el va fer incórrer en contradiccions. La primera i més important, amb el reconeixement que donen suport a una ampliació “decidida i executada de manera unilateral pel PP l’any 2006”, recordant a més que els socialistes ja en aquell moment s’hi van oposar pel fet de considerar més idoni plantejar-se una ampliació del port de Sagunt.

A més, va afegir que, quan el PSPV-PSOE va arribar a les institucions, es va plantejar com a objectiu “el desenvolupament d’aquesta inversió pública amb un compromís de sostenibilitat”, una afirmació que xoca amb el seu suport a la DIA de l’any 2007 basada en una llei que ja no està en vigor i que empara un projecte que no té res a veure amb el que es va aprovar en aquell moment: “Cap port renuncia a créixer i encara menys es mostra favorable a decréixer”, va sentenciar Sarrià.

La diputada valenciana del PP, Belén Hoyo, també amb un paper complicat després de recordar Baldoví l’oposició de González Pons al projecte, va comentar que “si no s’executa la nova terminal, la capacitat del port s’esgotarà i, amb això, s’esgotarà el creixement, l’ocupació i la riquesa que pot crear, amb 6.000 ocupacions directes i indirectes aproximadament i un valor afegit de més de 600 milions d’euros a l’economia espanyola”.

A més, va afirmar que “amb aquesta PNL pretenen, no sols parar l’ampliació del port de València, també proposen la demolició d’una part” obviant que el mateix projecte que l’APV pretén dur a terme ja implica la demolició d’una gran part dels elements construïts entre el 2008 i el 2012, com ara la terminal de creuers, el contradic nord o el far històric.

La diputada de Ciutadans, María Muñoz, va al·ludir a “les 40.000 famílies que viuen del port de València” i als “6.000 nous llocs de treball” que, va afirmar, es crearan amb l’ampliació, tot i que el sindicat d’estibadors afirma que no sols no es crearan ocupacions, sinó que se’n perdran.

Crítiques de Boluda i resposta de Ribó

El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, Vicente Boluda, ha arremés dimarts contra una iniciativa en el Congrés que demana paralitzar l’ampliació del port de València presentada per Unides Podem i sobre aquest tema ha assenyalat: “Qui la secunda és Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), tot i que el port de Barcelona l’han duplicat i s’han carregat la desembocadura del Llobregat i ací ningú ha dit res. No sé què pinten aquests homes ací”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va reptar poc després Boluda a tindre un debat sobre el “model” de port per a la ciutat, sobre l’ampliació de la terminal nord del port de València.

El primer edil va assegurar que ell defensa “una ciutat”, la qual cosa implica “defensar a més del port, una entitat econòmica important, també els efectes que produeix sobre les platges del sud i sobre la mobilitat”.

Per a Ribó, “cal tindre en compte” aquests paràmetres a l’hora de parlar del recinte portuari, però diu que li fa “la sensació” que Boluda “no els té massa en compte”.