Cultura dona el vistiplau a la intervenció arqueològica al nord de la plaça de la Reina de València i permet l’avanç de les obres

La intervenció arqueològica que s’ha desenvolupat en la cara nord de la plaça de la Reina ha rebut el vistiplau de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, cosa que permet l’avanç de les obres de conversió en zona de vianants en les zones afectades per les cates i la seua finalització el mes de juliol.

Així es desprén de l’expedient d’autorització del projecte d’intervenció arqueològica durant les obres de reordenació de la plaça de la Reina de la ciutat de València remés a l’Ajuntament de València, cosa que permet que la junta de govern local aprova divendres el projecte modificat de les obres de conversió en zona de vianants.

Segons el document, “la intervenció arqueològica feta en el marc de les obres promogudes per la mercantil I-DE Eléctricas Inteligentes SAU en la zona nord de la plaça de la Reina està acabada”. En compliment de les directrius d’aquesta Direcció Territorial de 20 de novembre de 2021, “a hores d’ara es du a terme la neteja de la rasa i, a continuació, es procedirà a la recuperació de qualsevol vestigi arqueològic existent, a la col·locació de geotèxtil, a la protecció de les restes amb taulons de fusta, i al rebliment de la rasa amb arenes, previ al segellament d’aquesta”.

Una vegada tancada aquesta rasa, “les obres previstes per l’Ajuntament de València en aquest àmbit podran continuar segons el que es disposa en el projecte de reordenació de la plaça de la Reina”.

Per part seua, “la intervenció arqueològica promoguda per l’Ajuntament de València en el marc del projecte de reordenació de la plaça de la Reina continua en marxa en la resta de la plaça en el moment en què s’elabora aquest informe, i se centra ara en el seguiment arqueològic de les obres vinculades a la reurbanització (execució de jardineres, rases de subministraments, etc.)”.

Quan acaben les faenes en marxa actualment, “es comunicarà a aquesta Direcció Territorial la finalització, i es remetrà l’informe preliminar per part de la direcció tècnica”, un informe que arqueologia municipal ja té preparat.

Aquest document haurà de descriure “les faenes executades, assenyalar les troballes més rellevants, fer una valoració de les restes i proposar mesures per a conservar-les”. La valoració d’aqueix informe per part dels serveis tècnics de la Direcció Territorial permetrà finalitzar la intervenció arqueològica (a falta de la remissió de les memòries finals). En tot cas, “aquests tràmits no impedeixen el desenvolupament normal de l’obra prevista en tot allò que no tinga afecció arqueològica”, destaca l’expedient.

No obstant això, perquè l’informe preliminar esmentat aconseguisca la validació preceptiva des del punt de vista patrimonial, des de la Direcció Territorial es considera imprescindible el compliment de diverses condicions: “S’haurà de remetre i incorporar a la documentació del final de la intervenció arqueològica l’informe de la Secció Municipal d’Arqueologia, que haurà de valorar la idoneïtat de la no execució de les cates previstes en l’àmbit del carrer de la Mar, ja que aquesta proposta formava part del projecte inicial de les obres, per a la redacció de les quals es va comptar amb la participació d’aquesta Secció Municipal”.

A més, “l’Ajuntament de València haurà d’adquirir el compromís formal de dur a terme la intervenció arqueològica que es va proposar al juliol del 2021 per a l’àrea nord de la plaça de la Reina”. Aquesta actuació “podria obtindre la viabilitat patrimonial, i té un interés científic indubtable, ja que permetrà una millor identificació, estudi i valoració de les restes trobades fins ara, així com de les potencials troballes que l’estudi de georadar sembla assenyalar en aquest àmbit”.

No obstant això, “per al desenvolupament de la intervenció plantejada en la zona nord de la plaça de la Reina, s’haurà de redactar un altre projecte d’intervenció arqueològica, redactat per tècnic, o tècnics, competents, i haurà de ser autoritzat expressament per la Direcció Territorial”. Aquest projecte haurà de garantir que “les intervencions no posen en risc la seguretat i l’estabilitat de la catedral de València, ja que l’excavació es desenvoluparà en el seu entorn immediat”.

En tot cas, “fins que aquest nou projecte es puga desenvolupar, s’haurà de garantir la protecció i no alteració de les restes arqueològiques identificades fins al moment, i per fer-ho caldrà desplegar mesures de protecció que seran proposades en l’informe preliminar i que, en tot cas, hauran de ser informades favorablement per la Direcció Territorial”.