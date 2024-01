Els bous al carrer van deixar el 2023 dos morts i un miler de ferits

Una de les prioritats del vicepresident valencià de Vox, l’extorero Vicente Barrera, passa per impulsar en la cartera de Cultura que dirigeix els bous al carrer, la senyera i mortífera tradició valenciana. Barrera, que va comparar les baixes en aquestes festivitats amb els accidents de trànsit, pretén subvencionar-les amb fons públics. El 2023, els bous al carrer han provocat dues morts i més d’un miler de ferits, segons les dades de la memòria anual publicada dimecres pel Servei d’Espectacles Públics de la Generalitat Valenciana. La xifra de defuncions baixa respecte dels nou morts del 2022, encara que els ferits estan al voltant del miler en tots dos exercicis.

La Conselleria de Justícia i Interior va autoritzar 8.648 festejos de bous al carrer durant el 2023 en 261 municipis de la Comunitat Valenciana, segons la memòria anual del Servei d’Espectacles Públics de la Generalitat.

La província de Castelló encapçala la taula, amb el 52% de les celebracions. Durant el 2023, va haver-hi festejos taurins un total de 2.518 dies, principalment a l’estiu.

Des del 2005 han mort pels bous al carrer en els municipis valencians 57 persones, 34 d’elles entre el 2014 i el 2022 (i això tenint en compte que l’activitat va baixar considerablement el 2020 i 2021 a causa de la pandèmia).

La seguretat com a “eix principal de la festa”

La Conselleria de Justícia i Interior, que dirigeix Elisa Núñez, assegura que està impulsant mesures per a establir la seguretat en els festejos com a “eix principal de la festa”.

La Direcció General d’Interior ha establit un calendari de grups de treball per a modificar el reglament de festejos taurins i reforçar la seguretat.

Entre les mesures que estudia el departament autonòmic, en mans de Vox, destaca l’increment de la formació per a directors de festejos, experts taurins i col·laboradors-voluntaris, així com la necessitat de continuar revisant l’estat dels elements de seguretat com les barreres.

“També es planteja prestar més atenció al bou i estudiar la situació dels corrals i els torils per a condicionar-los de manera que minimitzen la calor als animals, així com ajustar o adaptar l’horari d’alguns festejos en els moments del dia de màxima calor, principalment en l’època estival”, assegura la Conselleria de Justícia i Interior.